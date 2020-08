A Conferencia de Presidentes terá lugar entre este mes e o vindeiro

A ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, avanzou que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, volverá convocar para "finais de agosto" ou "principios de setembro" aos presidentes autonómicos.

Esta nova Conferencia de Presidentes convocarase así preto dun mes despois da celebrada o pasado 31 de xullo na localidade de San Millán da Cogolla, na Rioxa, na que se abordou tanto a evolución da pandemia que había entón e Sánchez falou aos presidentes da repartición dos fondos da UE.

Naquela ocasión prometeuse celebrar este mes de agosto unha nova conferencia de presidentes centrada nas medidas para o inicio do curso escolar nestes tempos de pandemia de coronaviurus.

O obxectivo é, segundo explicou Darias, que Goberno e comunidades autónomas sigan "traballando xuntos". "Esa é a tarefa á que nos comprometemos", dixo a ministra, quen subliñou a necesidade de que as Administracións sigan actuando "de maneira coordinada" para loitar contra un "virus que segue estando aí".

"Creo que a Conferencia de Presidentes e Presidentas como pedra angular da arquitectura constitucional do noso país, e desde logo o máximo órgano de cooperación multilateral tivo e está a ter unha relevancia moi importante e así foron os acordos que adoptamos e así seguirá sendo", dixo.

"A COGOBERNANZA É O CAMIÑO"

Darias realizou estas declaracións nun encontro cos medios de comunicación após intervir, en Santander, nun seminario na Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'As Administracións Públicas ante a crise'

Na súa intervención no seminario e na súa comparecencia posterior antes os medios, Darias defendeu que unha das "leccións" que deixou a pandemia é que a cogobernanza "é o camiño" e subliñou a necesidade de "articular" unha "nova gobernanza pública" que sirva para "consolidar e reforzar" o Estado autonómico e que se centre máis en mellorar as formas de comunicación e cooperación entre Administracións que en delimitar as competencias de cada cal.

"O importante é compartir e asumir tarefas de responsabilidade colectiva"

Sinalou que se pasou dunha situación na que se entendía que "facelo ben" nunha Administración era ocuparse simplemente das competencias que tiña a un modelo de cogobernanza onde "o importante é compartir e asumir tarefas de responsabilidade colectiva".

"Unha das conclusións que aprendemos é que ningunha das Administracións Públicas poderiamos actuar sen o traballo da outra, dixo a ministra, para quen a cogobernanza "chegou para quedar".

Na súa intervención no seminario, Darias agradeceu e recoñeceu o "esforzo" e o papel xogado polo conxunto das Administracións Públicas nesta pandemia dando —dixo— "o mellor de si", "traballando xuntas" a pesar de "as discrepancias" e mostrando, ao seu xuízo, "gran sentido da responsabilidade", algo que, segundo indicou, contribuíu a lograr "conter" en "primeira instancia ao virus".

Ao seu xuízo, a pandemia foi "unha proba de esforzo" para as Administracións ante a que se deu un "nivel razoable". Con todo, considera que agora estas teñen por diante "unha tarefa histórica" que é "como levar a cabo a gobernanza pública nun Estado descentralizado".