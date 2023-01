La Conferencia Episcopal afirma que la homosexualidad no es "ni pecado ni delito"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha afirmado este jueves que ser homosexual "no es ni un delito ni un pecado", en respuesta a las palabras del papa Francisco en una entrevista en la que aseguraba que, si bien la homosexualidad no es un delito, sí supone un pecado.

Durante su intervención en un desayuno informativo y preguntado por estas palabras del pontífice, García Magán ha defendido que estas declaraciones aluden al catecismo de la Iglesia católica que habla de la tendencia sexual de una persona por una parte, y por otra del "ejercicio" o "realización" de esa sexualidad, que no sólo afecta a las personas homosexuales, sino también a los heterosexuales. "A todos nos rigen unas normas", ha señalado el secretario general de la CEE. "Desde el punto de vista de la moral católica también hay aspectos en una relación heterosexual que pueden no estar de acuerdo con la moral católica", ha subrayado. Por tanto, García Magán ha concluido: "Ser homosexual no es delito ni es pecado".

El secretario general de la CEE ha participado este jueves en un desayuno informativo en el que ha avanzado que el informe del bufete de abogados que investiga los abusos a menores en el ámbito de la iglesia católica estará listo en la primavera. Ha explicado que este mismo miércoles se reunió con representantes del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que están trabajando con "libertad y autonomía" en la investigación de los casos.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno, ha reconocido que no se ha reunido todavía con ningún ministro del Ejecutivo, pero que las negociaciones sobre los temas que afectan a al Iglesia "están llegando a buen término" y, en concreto, se ha referido al asunto de la fiscalidad, que se encuentra en la "etapa final del proceso de negociación".