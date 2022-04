Un conductor de autobús abronca a una madre por los llantos de su bebé de seis meses

La tolerancia con los más pequeños es desde luego una virtud que no todo el mundo parece tener. Si hace unas semanas trascendía la multa a un padre porque sus hijos estaban jugando en la comisaría de A Coruña, en las últimas horas trascendió el caso de un chófer de autobús en Palma de Mallorca que abroncó a una madre por los llantos de su bebé de seis meses.

Según informa Diario de Mallorca, el conductor se levantó de su asiento al finalizar el trayecto y se dirigió a junto de la mujer para echarle un rapapolvo. "Empezó a abroncarme en voz alta [...] Me dijo que no era capaz de controlarlo y que si el niño no soportaba estos trayectos la próxima vez pidiese un taxi", relataba la madre.

Esta mujer acabó acudiendo a la Comisaría de Palma para presentar una denuncia y también tenía pensado elevar una queja ante la empresa de transportes.