Un concejal de Vox en Baza: "Al frente del 8-M hay mujeres que no son mujeres"

Vox ha desautorizado unas declaraciones machistas realizadas por un concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Baza, en Granada, durante su intervención, en un pleno municipal, sobre el Día Internacional de la Mujer y ha abierto un proceso interno para determinar si contravienen los estatutos.

En concreto, el concejal Rafael Azor dijo cosas como que "a todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que amarguen", que hay actividades como el toreo o deportes como el fútbol que no tienen "el mismo atractivo si los hace un hombre como si los hace una mujer" porque "evidentemente" ellos tienen "mucho más rendimiento" que ellas, o que "al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres".

"Simplemente no lo apoyo porque, entre otras cosas, no representa a la mujer real. Así de claro. Creo que al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres", declaró el concejal al inicio de su intervención, que se ha hecho viral en redes sociales.





Siguió pronunciándose sobre el hecho de por qué, cuando juegan al fútbol, a las mujeres no se les da la misma importancia que a los hombres: "Hay deportes en los que evidentemente el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes pues no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Puede ser el toreo, puede ser el fútbol y como pueden ser muchos otros".

Su intervención se produjo en el pleno ordinario del pasado 24 de febrero cuando se llevó a votación un manifiesto sobre el 8-M previamente consensuado, en comisión informativa, por todos los grupos municipales (PP, Cs, Baza Unida y el PSOE, en el equipo de gobierno), salvo por Vox, han explicado a Efe fuentes municipales, que precisan que sus declaraciones fueron censuradas por los portavoces de todas las formaciones que apoyaron el escrito.

En un comunicado, la dirección provincial de Vox ha señalado que desautoriza esas declaraciones porque "no están en absoluto en consonancia con el ideario político" de esta formación y no representan su "modo de valorar el deporte femenino".

Por ello, van a iniciar un proceso interno a fin de determinar si las declaraciones han contravenido los estatutos de la formación.

"En el caso de haber sido así, se aplicará lo estipulado en el régimen sancionador de nuestros estatutos", agrega Vox.