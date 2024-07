Las comunidades gobernadas por el PP pactan una Ebau común con el mismo formato y calendario

La Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau) común de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se implantará en 2025 y los estudiantes tendrán acceso a unas pruebas con mismos contenidos evaluables, mismos criterios de corrección o mismo tipo de ejercicios y número de preguntas en todas las asignaturas comunes.

También tendrán los mismos criterios de puntuación por faltas de ortografía, el mismo calendario para la realización de las pruebas y para la publicación de las notas o el mismo número de opciones entre las que elegir tanto para cada examen como para las preguntas concretas de cada prueba (impidiendo, por ejemplo, que algunos estudiantes tengan 4 opciones de temática a elegir y otros, sólo 3).

Así lo refleja el acuerdo del PP por una Ebau común, firmado este lunes por las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares para garantizar una prueba común para 2025, "ejerciendo sus competencias para una mayor equidad e igualdad en todo el territorio nacional".

"Con ella, queremos hacer más justa la entrada a la educación universitaria en toda España, respetando la diversidad lingüística, cultural y educativa de las diferentes comunidades autónomas", apunta el documento.

El PP pondrá este acuerdo a disposición de las comisiones organizadoras en cada comunidad autónoma entre consejerías y universidades para que en 2025 se pueda implantar una Ebau común.

Alberto Núñez Feijóo defiende el pacto ante el "desgobierno" de Pedro Sánchez

Durante la clausura del acto Por una Ebau común en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido del acuerdo que ha firmado con sus CCAA para una Ebau común para 2025 y ha contrapuesto este pacto con el "desgobierno" del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es más, ha recalcado que su formación defiende la "igualdad" y la "equidad" de los españoles y son "el único partido de Estado" en España.

"Gobernamos para el 70% de la población española. Y efectivamente, desde el primer día habéis representado un modelo muy diferente al actual desgobierno de España", ha espetado a sus presidentes autonómicos, para añadir que el Ejecutivo de Sánchez "malvive con una débil mayoría" y cada día se "le caen más apoyos". Por el contrario, ha subrayado que las CCAA del PP "gobiernan con mayorías y con estabilidad".

Feijóo ha afirmado que los "principales avances" de este acuerdo sobre una Ebau común supondrán en 2025 fechas comunes para el examen y formatos comunes, así como "criterios comunes para la corrección", algo que, según ha dicho, podrá facilitar la movilidad de los alumnos y mejorar "la igualdad y la equidad".

"Por poner un ejemplo, se ha pactado hasta el número de faltas de ortografía con el que se suspende un examen", ha exclamado Feijóo, que ha puesto este pacto como un "hito importante" fruto de haber puesto "la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y la calidad de los servicios públicos".

Concreción del sistema común de corrección

La Ebau común del PP establece que en la materia de Lengua Castellana y Literatura II, además de calificar la prueba según el contenido, se valorará la capacidad de redacción, que se manifiesta en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva.

La ortografía será evaluada en su totalidad (letras, tildes y signos de puntuación) y será considerada dentro de la capacidad de expresión del estudiante.

La Selectividad del PP fija que la máxima deducción global en el ejercicio será de dos puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: La primera incorreción ortográfica no se penalizará; Cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola; A partir de la segunda, por cada falta se deducirá -0.25, hasta un máximo de dos puntos; y por errores en la redacción, la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá deducir un máximo de un punto.

En el resto de las asignaturas, la máxima deducción global en el ejercicio será de un punto de la forma siguiente: Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán y cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola; a partir de la tercera falta de ortografía se restarán 0,10 hasta un máximo de un punto; Por errores en la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá restar un máximo de medio punto

El PP justifica que habla de una Ebau común y no de una Ebau única ya que, para lograr una Ebau única, aclara que habría que reformar la Lomloe y mientras que los contenidos no sean idénticos no pueden poner un examen con las mismas preguntas, en el sentido literal de la palabra.

"Lo que sí que podemos hacer, y se ha hecho, es poner el mismo tipo de examen. Es decir, el mismo en cuanto a formato, a los saberes básicos y a los criterios de corrección", aseveran los populares.

Sobre si se pondrán las mismas preguntas, el PP explica que, de la misma forma que pasa en un instituto, en el que el profesor puede poner unas preguntas en la clase A y reformularlas en la clase B, el examen de la Ebau común "no va a ser idéntico".

Sin embargo, indica que sí va a ser el mismo tipo de examen. "Es decir, el mismo en cuanto a formato, a los saberes básicos y a los criterios de corrección. Y por ello, todos los alumnos tienen que saber mismos contenidos", añade.

Desde el Partido Popular invitan a todas las comunidades autónomas que no estén gobernadas por la formación que lidera Feijóo se sumen a la propuesta. "Es más, consideramos que la Ebau común que planteamos sería más justa para los jóvenes de sus comunidades que la selectividad puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2025", señala.

Román Rodríguez defiende una prueba "más justa"

El conselleiro de Educación, Ciencia, FP y Universidades, Román Rodríguez, ha defendido una prueba de acceso a la universidad "más justa y que genere igualdad de oportunidades" tras firmar junto a otros representantes de Educación de comunidades autónomas lideradas por el PP un acuerdo para realizar en 2025 una Ebau común "con los mismos contenidos y fechas".

Según el conselleiro de Educación de Galicia, las comunidades autónomas del PP están haciendo "lo que no hace el Gobierno socialista de Pedro Sánchez".

Para el titular de Educación, estas regiones representan al 70 % de los alumnos españoles y con este acuerdo quieren demostrar que "son capaces de coordinarse y aportar una serie de criterios comunes tanto desde la perspectiva organizativa como de contenidos para hacer una prueba de acceso a la universidad más justa y que genere igualdad de oportunidades".

"Lo hacemos combinando el rigor, el respeto a la legislación vigente y en el caso gallego haciendo constar las características propias de Galicia como es nuestra lengua propia", ha destacado Rodríguez.

BNG y PSdeG piden a Rueda que se desmarque

Los responsables de Educación del BNG y del PSdeG han exigido este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se desmarque de la postura adoptada por el PP para demandar una Ebau común para toda España.