Miles de personas se manifiestan en Madrid en contra de la Otan

Unas 2.200 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este domingo para rechazar la celebración de la cumbre de la Otan en España y plantear una alternativa a la alianza atlántica, basada en los principios de “paz” y “desmilitarización”.

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes, han coreado consignas como Otan no, bases fuera o gastos militares para escuelas y hospitales, y han portado pancartas con lemas como ‘paz’, no a la guerra o vuestras guerras no las pagamos.

Hubo una amplia representación de IU pero nadie de la cúpula de Podemos

A la cabeza de la movilización, Willie Meyer, portavoz de la Plataforma Estatal por la Paz, ha comentado a Efe que luchar por la paz se ha convertido en una “necesidad” después de que la Otan se haya convertido en un “obstáculo” para la consecución de ese objetivo.

“La cumbre de la Otan lanza un mensaje equivocado del papel que debe jugar España en África y hacia el Mediterráneo. Van a aprobar un concepto estratégico que es 360 grados Otan, es decir, intervenir militarmente fuera del derecho internacional en cualquier parte del mundo”, ha avisado.

En su opinión, la celebración del encuentro de la alianza atlántica en Madrid es una “muy mala noticia”, teniendo en cuenta que la sociedad debe dar un mensaje "totalmente diferente”, que es el de desmilitarizar el mediterráneo, el norte de África y contribuir a un “sistema alternativo de seguridad”.

También ha calificado la cumbre en Madrid como una “mala noticia” el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán, que se ha mostrado en contra del "imperialismo putinista" pero también del "imperialismo norteamericano" de la Otan que "subyuga" a Europa.

En declaraciones a los medios, Urbán ha pedido que España salga de la "alianza militar" que lo único que persigue es la “remilitarización” y la guerra, y ha pedido destinar el gasto militar a la sanidad, la educación o los servicios públicos.

“Hace unos meses lo decía (Emmanuel) Macron: la Otan estaba en muerte cerebral. Ahora vive su mejor momento gracias a (Vladimir) Putin; al final, los imperialismos se buscan y se necesitan”, ha valorado el dirigente anticapitalista, al tiempo que ha reafirmado su compromiso por iniciar políticas “para la paz” y “las mayorías”.

Una paz que ha defendido, al mismo tiempo, la eurodiputada de Izquierda Unida Sira Rego, que ha considerado el fin de la guerra como una cuestión “fundamental” en un contexto “muy complejo”.

“Es importantísimo volver a recuperar la cultura de la paz en un contexto de crisis ecosocial que va a cambiar muchos de los parámetros de convivencia hasta ahora”, ha subrayado la representante de IU en declaraciones a los medios.

Sobre las desavenencias del PSOE y Unidas Podemos con respecto a la pertenencia a la Otan, Rego ha normalizado que existan “diferencias” entre ambas formaciones y ha descartado que puedan suponer un problema de cara a la estabilidad de la coalición de gobierno.

“Somos fuerzas políticas diferentes, capaces de ponernos de acuerdo en torno a un programa común, un programa que tiene que ver con un marco de desarrollo social; ahí está el último decreto anticrisis que se ha aprobado”, ha defendido.