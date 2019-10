Colau insta a Sánchez y Torra a hablar con serenidad para buscar soluciones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al president de la Generalitat, Quim Torra, que se sienten y dialoguen "con responsabilidad" y de forma "serena" para buscar soluciones al conflicto en Cataluña.



En una declaración a los medios de comunicación en el Ayuntamiento, en la que ha aceptado preguntas, Colau ha considerado que, para que ese diálogo sea real, es necesario abandonar las líneas rojas y los bloqueos, así como "el cálculo electoral cortoplacista" porque "nos jugamos mucho más que unas elecciones".,



También es necesario, a su juicio, "hablar claro" porque la solución política al "problema de fondo" que vive Cataluña con su relación con el Estado "no llegará en poco tiempo", pero ha añadido que es necesario una salida a corto plazo que permita "desbloquear y avanzar en vez de retroceder".



"Es necesario hablar con serenidad y generosidad de cómo se resuelve la situación de tener líderes sociales y políticos independentistas encarcelados", ha destacado la alcaldesa, quien ha afirmado que, sin su libertad, será "muy difícil, por no decir imposible, encontrar salidas al conflicto que vivimos".



Ha manifestado que cada vez que Sánchez y Torra se interpelan en los medios de comunicación o las redes sociales "hacen más difícil el dialogo", y por ello les ha pedido que se sienten en privado y de forma discreta para hablar desde el respeto.



Ha afirmado que Torra se equivocó al volver a plantear la vía unilateral, pero que también lo hace, a su juicio, Pedro Sánchez, si es cierto que no le ha cogido el teléfono al presidente catalán.



Cree necesario que ambos reconduzcan la situación, pero también que aíslen y minimicen los discursos políticos incendiarios, y en este sentido, ha instado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "rectifique y deje de mentir" sobre Barcelona y de comparar lo que ocurre en esta ciudad con lugares en guerra como Irak o Siria, o con el terrorismo.



La alcaldesa de Barcelona también ha pedido que se revisen los protocolos en el uso de determinado material por parte las fuerzas de seguridad y que se investigue cualquier posible "mala praxis" por parte de los agentes durante los disturbios de los últimos días, pues no cree que todas las denuncias de agresiones policiales y grabaciones sean falsas.



Ha dicho entender el difícil trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estos días y compartir con el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que en democracia, estos cuerpos tienen el monopolio de la fuerza, pero por eso, ha destacado, "deben ser rigurosos, profesionales y no tener miedo" a que se investigue cualquier posible mala praxis.



Ha considerado "inapropiado" que el ministro diga que los únicos heridos reales son los agentes y que las denuncias de agresiones policiales son falsas, y ve grave el uso de pelotas de goma y las detención de un fotoperiodista que estaba realizando su trabajo debidamente acreditado.



Colau ha deseado la pronta recuperación de los heridos, especialmente de los siete que, según ha informado, están en estado grave o muy grave, entre ellos, un agente de la Policía Nacional muy grave y una joven en estado crítico.



La alcaldesa de Barcelona ha dado las gracias "la gente de paz" que este sábado salió las calles a tratar de contener la violencia, así como a los trabajadores de los servicios municipales, y también ha pedido que se escuche más lo que dice la gente joven, en lugar de criminalizarla, pues "tiene mucho que aportar".