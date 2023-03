Ponsatí, detenida por una orden del Supremo que la acusa de desobediencia

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en las calles de Barcelona a la exconsellera de Enseñanza y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O.

Después de cinco años huida de la justicia española, Ponsatí ha decidido regresar a España una vez el Supremo le retiró la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada –delito que a diferencia del de desobediencia sí acarrea penas de cárcel–, a raíz de las reformas penales impulsadas por el Gobierno.

Ponsatí fue una de las destinatarias del auto dictado en enero por el instructor del juicio del procés, Pablo Llarena, para adaptar la situación de los procesados por el 1-O a la reforma penal que elimina el delito de sedición y modifica la malversación.

El magistrado del TS ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del primer ilícito.

Además, dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden de detención y puesta a disposición contra Ponsatí para tomarle declaración.

Volver lo antes posible

Por las mismas fechas, Ponsatí explicó que preveía volver a Cataluña "lo antes posible", pero que no se presentaría ante el TS al asegurar que no reconoce la jurisdicción del juez Pablo Llarena, por lo que desconocía si iba a ser detenida.

"Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", afirmó.