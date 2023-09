Ciudadanos expulsa a Edmundo Bal y a Francisco Igea

La Comisión de Garantías de Ciudadanos, el órgano encargado de supervisar los expedientes de los afiliados, ha propuesto expulsar al exportavoz parlamentario Edmundo Bal por sus críticas a la Ejecutiva naranja por no concurrir a las elecciones generales del 23J, según ha confirmado Europa Press.

Junto a él ha sido expulsado el procurador en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, que lo ha anunciado este jueves, y los militantes Borja Soto Foxá y Víctor Gómez Frías, que integraron el frente crítico que expresó públicamente su malestar con la postura de no presentarse a los comicios. Ninguna de estas expulsiones es definitiva, se trata de propuestas, porque los afectados pueden presentar alegaciones contra esta decisión. No obstante, Igea ya ha adelantado que no va a hacerlo y Bal tampoco tiene interés.

El Comité de Régimen Disciplinario del partido abrió expedientes disciplinarios contra Bal, Igea, Soto y Gómez –estos dos últimos miembros del Consejo General, el máximo órgano político del partido entre asambleas generales– a finales de junio.

Tras la renuncia a las elecciones, el entonces diputado naranja repitió en sucesivas ocasiones que la intención de la dirección de su partido es "guardarse el dinero que queda en la caja" para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, en una referencia velada al secretario general, el eurodiputado y líder de la formación en Bruselas, Adrián Vázquez.

Una relación tirante

La relación entre Bal y la Ejecutiva de Ciudadanos encabezada por Vázquez y Patricia Guasp ya estaba tensada de antes, pues el entonces portavoz adjunto en el Congreso se postuló para liderar Ciudadanos en las primarias que tuvieron lugar en enero como culmen de la refundación puesta en marcha para intentar dar la vuelta a la situación del partido, acosado por sucesivas debacles electorales.

Aquel paso adelante significó la ruptura definitiva con Arrimadas, que en 2021 había llegado a nombrar a Bal número dos del partido y que en este proceso de primarias amadrinó la lista de Vázquez y Guasp, a la postre vencedora.

Pese a la refundación, el partido no pudo mejorar sus perspectivas electorales y en las elecciones municipales y autonómicas del 28M sufrió un nuevo varapalo: perdieron el 80% de sus concejales y desaparecieron de todos los parlamentos en liza. La debacle llevó a la dirección naranja a renunciar al 23J con la intención de rearmarse de cara a futuros ciclos electorales.

Varios de los dirigentes que apoyaron esa renuncia al 23J abandonaron después la política, como la propia Inés Arrimadas y su escudero Guillermo Díaz, y otros han acabado en el PP, como el catalán Nacho Martín Blanco. Hasta la ganadora de las primarias, Patricia Guasp dimitió a finales de agosto su dimisión para volver a al vida privada.

Bal e Igea insistieron en rechazar públicamente aquella decisión y fueron expedientados por la dirección al considerar como graves sus acusaciones de que el equipo del eurodiputado Adrián Vázquez sólo buscaba reservar los fondos del partido para las elecciones europeas de junio de 2024.

Cuando perdió su condición de diputado con la constitución de las nuevas Cortes el 17 de agosto, Bal hizo oficial su abandono de la política y solicitó su reingreso a la Abogacía del Estado y precisamente el sábado presentó junto a Igea su nuevo proyecto, Nexo, una asociación con vocación de convertirse en un proyecto político "reformista y progresista".