Los escenarios que se abren ante la moción del PSOE y la negativa de C's a apoyarla

El artículo 115.2 de la Constitución prohíbe la disolución de las Cortes por convocatoria de elecciones mientras esté en trámite una moción de censura, lo cual impediría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocar elecciones anticipadas, tal y como le ha reclamado Ciudadanos.

"La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura", dicte textualmente este artículo de la Carta Magna. Lo que tendría que darse entonces para que se cumplan las exigencias de Ciudadanos es que el PSOE retire su moción, algo que no parece que vaya a ocurrir.

En concreto, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que se opondrán a una moción socialista algo que cuente "con el apoyo de separatistas y populistas", por lo que ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que la retire y ha anunciado que será Ciudadanos el que la presente, con un carácter instrumental, y con el objetivo de convocar elecciones si Rajoy no lo hace.

"En esa moción -del PSOE- no va a estar Ciudadanos", ha recalcado Villegas, quien ha considerado que la solución a la crisis provocada por la "corrupción del señor Rajoy no son ni las prisas ni el oportunismo del señor Sánchez".

Los plazos

La Mesa del Congreso podría dar este próximo lunes o, a mucho tardar el martes, el primer paso para la celebración del debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy ha registrado el PSOE en la Cámara Baja, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.



Una vez que la Mesa del Congreso califique la iniciativa del PSOE, se abrirá un plazo de dos días para que otros grupos parlamentarios puedan presentar mociones alternativas, como la que podría impulsar Ciudadanos, aunque no cuenta con el mínimo de 35 diputados.

El PSOE necesita el apoyo de los independentistas

La moción de censura contra Rajoy registrada por el PSOE tras conocerse la sentencia del caso Gürtel tiene que contar con el voto de los partidos independentistas catalanes, ERC y PDeCAT, si Ciudadanos no da su apoyo a esta iniciativa, como ya ha anunciado.



La suma de los votos socialistas (84) junto con los de Unidos Podemos (67), y ERC (9) y PDeCAT (8), que ya han manifestado públicamente su apoyo a una moción, alcanza la cifra de 168 a la que se sumarían previsiblemente los cuatro diputados de Compromís, los dos de EH Bildu, y el diputado de Nueva Canaria.



Con estos apoyos, el PSOE aún estaría a un voto de la mayoría absoluta, por lo que debería contar al menos con el apoyo de Coalición Canaria, con un diputado, o con el PNV, que tiene cinco.



Otros tres diputados integrantes del Grupo Mixto, dos de UPN y uno de Foro Asturias, socios del PP en sus respectivas comunidades, no es probable que apoyen este iniciativa.



Se da la circunstancia de que los nacionalistas vascos y canarios acaban de dar la semana pasada su apoyo al PP para aprobar los presupuestos generales del Estado, al igual que Ciudadanos, el partido que podría decantar el éxito de la moción solo con sumar sus 32 votos a los del PSOE y Unidos Podemos.



De esta manera, la iniciativa socialista no necesitaría de los nacionalistas catalanes, pero el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya ha anunciado que se opondrán.