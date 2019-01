Ciudadanos avisa al PP y Vox: "No hay problema de violencia contra los hombres"

Ciudadanos ha asegurado que no existe en España un problema de violencia contra los hombres y sí un problema "gravísimo" de violencia machista, ha dicho su secretario general, José Manuel Villegas, quien ha pedido consenso para acabar con esta lacra y no utilizarla como "un campo de batalla político", respondiendo así a la disposición del PP a incluir ayudas a los hombres por violencia doméstica para contentar a Vox.

De este modo, Villegas, en una entrevista en RNE, ha asegurado que no van a cambiar ninguna medida del acuerdo programático para gobernar Andalucía que ha pactado con el PP, refiriéndose a la exigencia de Vox de modificar la ley de violencia de género para prestarles su apoyo, y tampoco van a negociar nada con el partido de Santiago Abascal.

Villegas asegura que no va a haber más mesas de negociación que la de PP y Cs, y que son las demás formaciones las que tendrán que decidir si permiten o no el cambio en Andalucía

VETO A VOX. Otra cosa, ha dicho el secretario general de Cs es que después de la investidura de Juanma Moreno, si es que finalmente se produce, el resto de fuerzas políticas planteen propuestas y éstas se discutan.

Porque tiene claro que el PP y su partido no tienen mayoría suficiente para poder sacar adelante el programa y habrá que negociar con otras fuerzas, aventurando así una legislatura difícil.

Pero en ningún caso se van a sentar a hablar con Vox, como ayer planteó el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, quien pidió un programa de mínimos para poder conseguir el cambio en Andalucía.

"El programa está pactado y no se va a modificar", ha insistido Villegas al afirmar que no va a haber más mesas de negociación que la que existe entre PP y Cs, advirtiendo que son las demás formaciones las que tendrán que decidir si permiten o no el cambio en Andalucía.

VIOLENCIA MACHISTA. Sobre el choque con Vox en la medida referida a la violencia de género, ha sido firme al subrayar que van a seguir "matándose" para lograr fórmulas que acaben con la violencia machista y se aplicarán también en preservar el pacto contra la violencia hacia las mujeres y en "profundizar en el consenso".

Con estas palabras ha respondido a la disposición del PP a incluir en el acuerdo programático ayudas específicas a los hombres víctimas de la violencia familiar para contentar a Vox, según una información que publica este viernes El Mundo.

Villegas deja así claro que antes de esa eventual investidura, Cs no va a sustituir la ley violencia de género por otra que incluya todo tipo de violencia intrafamiliar, como exige Vox.