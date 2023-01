Cientos de alumnos protestan en la Complutense por nombrar Ayuso alumna ilustre

Cientos de personas protestan este martes frente a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contra el reconocimiento como alumna ilustre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso recibe este martes en la UCM, donde cursó su carrera de periodismo, un reconocimiento como alumna ilustre, homenaje que se produce entre medidas de seguridad ante las protestas de cientos de personas que lo rechazan y piden que sea non grata. Frente a la Facultad de Ciencias de la Información se han congregado estudiantes, asociaciones y sindicatos con pancartas en contra del reconocimiento y pidiendo la dimisión de la presidenta. "Ayuso, cucaracha, la uni no es de fachas", "Menos policía y más educación" o "Ayuso, dimite, la uni no te admite", han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes.

La alumna con la nota más alta de la promoción, denuncia la entrega del Alumni UCM ilustre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense. #alumni #ucm #ilustre pic.twitter.com/4rfNWvhb08 — davidxlacalle (@e1retrovisor) January 24, 2023

La llegada de Ayuso ha pasado inadvertida para las personas que protestaban en el exterior que se han percatado de su llegada 10 minutos después. Sin embargo, en el interior de la facultad muchos estudiantes han rodeado el hall acordonado donde se otorgan los reconocimientos. Algunos de ellos para abuchear a la presidenta y otros para apoyarla. "Ayuso, asesina" y "Ayuso, se siente, la uni no se vende", han gritado los estudiantes al comienzo del acto, en el que también han pedido la dimisión del rector.

El nombramiento ha venido precedido por la presentación de 1.500 firmas de integrantes de la comunidad académica de la UCM, entre ellos 96 docentes, junto con investigadores y alumnos, en contra del nombramiento; asimismo, fuentes académicas han indicado a EFE que el 75% de la Junta de la Facultad de Ciencias de la Información rechaza el nombramiento. El rechazo de los catedráticos y profesores viene motivado tanto por las declaraciones de Ayuso cuestionando la evidencia del cambio climático, como por la coincidencia con las elecciones autonómicas de mayo, lo que podría tener connotaciones políticas para la universidad.

Las tensiones causadas por esa distinción provocaron la dimisión del vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio.