El desacuerdo en torno a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat ha tensado en las últimas horas la relación entre la Generalitat y el Gobierno central, a escasos días de que se reactive la mesa de diálogo sobre Cataluña.

La cita prevista para la semana que viene –aún no hay fecha, aunque según fuentes de la Generalitat todo apunta a que la reunión será el próximo jueves o viernes– llega en pleno desencuentro entre instituciones por la polémica sobre la ampliación del aeropuerto, que también divide a los partidos que integran ambos gobiernos.

Cuando el 2 de agosto se anunció un acuerdo entre Generalitat y Gobierno para invertir 1.700 millones de euros para ampliar El Prat, el entusiasmo que mostraron entonces tanto los socialistas como el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, principal voz de JxCat en el ejecutivo catalán, contrastaba con la frialdad con la que acogieron el acuerdo tanto Unidas Podemos y los comunes como ERC.

Una frialdad que fue derivando con el paso de las semanas en abierto rechazo a los planes de Aena de ampliar la capacidad de vuelos del aeropuerto extendiendo la tercera pista hacia el este, porque podría afectar a la laguna de La Ricarda, espacio natural protegido por la red europea Natura 2000.

El pulso por el aeropuerto discurría en paralelo a las conversaciones entre ambos gobiernos para fijar la fecha, las delegaciones y el orden del día de la mesa de diálogo, que celebró una primera reunión en febrero de 2020 y que quedó aparcada justo después con el estallido de la pandemia de covid.

Si las perspectivas de acuerdo para esta nueva reunión de la mesa de diálogo ya eran limitadas –el Govern independentista reivindicará amnistía y autodeterminación, dos planteamientos sobre los que los socialistas ya han dicho que no están dispuestos a negociar–, el desacuerdo por el aeropuerto ha enrarecido aún más el clima.

Tras la decisión del Gobierno de suspender la inversión para ampliar el aeropuerto ante la falta de apoyo de la Generalitat, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de "chantaje" sin una voluntad real de "invertir en Cataluña".

Aragonès, posiblemente el principal interesado en que la mesa de diálogo funcione –fue ERC la que promovió su puesta en marcha en 2020, frente al escepticismo de JxCat y la CUP–, ha puntualizado este jueves que las desavenencias sobre el aeropuerto no deben afectar a las conversaciones de la semana próxima.

"No solo no afecta, sino que vamos con más fuerza que nunca", ha asegurado Aragonès, antes de añadir: "Hay gente que quiere que la mesa de negociación fracase. Por mí no será".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reprochado a JxCat que esté cuestionando la mesa de diálogo cuando ni siquiera se ha reunido y ha ratificado la voluntad del Gobierno de dialogar para buscar posibilidades de entendimiento dentro de la Constitución.

Bolaños ha garantizado que la voluntad del Gobierno es sincera y ha dicho que le llama la atención que una parte del Govern, la que representa JxCat, no dé una oportunidad a ese diálogo.

"Criticar una mesa que no se ha reunido y ponerla en cuestión cuando ni siquiera ha habido ningún avance, es realmente extraño", ha añadido, antes de insistir en su convencimiento de que la solución ha de pasar por el diálogo, el reencuentro y la concordia.

Desde Bruselas, donde Junts ha celebrado tres jornadas de trabajo para preparar el nuevo curso político, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha denunciado que la "deslealtad" del Gobierno al retirar la propuesta de inversión en El Prat pone en cuestión su "credibilidad" para abordar el debate sobre la "resolución del conflicto político y el reconocimiento de la autodeterminación".

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, también ha desvinculado la mesa de diálogo de la polémica sobre El Prat: "Creo que son asuntos diferentes y que no hace falta mezclar carpetas".