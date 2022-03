"Chacón estuvo cerca de llegar a lo más alto; pero el 'fuego amigo' frenó su victoria"

CHACÓN (Esplugues de Llobregat, Barcelona 1971) se convirtió en la ministra más joven de la historia de España al ser nombrada titular de Vivienda en 2007 en el Gobierno de Zapatero y, entre 2008 y 2011, fue la primera mujer al frente de Defensa. Falleció a los 47 años por una cardiopatía congénita aunque, como recuerda Joana Bonet (Lleida, 1966) en Chacón, "vivió siempre como si no tuviera el corazón al revés".

¿Cómo era Carme Chacón en las distancias cortas?

Era una persona muy cálida, que siempre dominaba la cercanía. Creía en la cultura como el gran ascensor vital. Era muy humana. Enseguida conectaba con el dolor de otros y siempre decía que estaba ahí para quien necesitara un abrazo. Algunas viudas de militares fallecidos en misiones internacionales me dijeron que las llamaba cada Navidad interesándose por cómo había seguido su vida, sus hijos... La gallega María del Mar Borrajo, viuda del teniente de Vigo Rubén Alonso Ríos, me decía que hizo mucho más de lo que tenía que hacer como ministra. Le dio su teléfono particular, le pidió la autopsia de su marido, se la entregó en mano... se lo facilitaba todo cuando todo el mundo le ponían trabas. Escribió a los hijos de las víctimas una carta para que la leyeran cuando fueran mayores diciéndoles que todos le debíamos mucho a sus padres. Humanizó la alta política.

En las primeras páginas explica que empezó a escribir su biografía cuando llegó al Gobierno pero luego ella misma decidió paralizarla.

Me dijo "vamos a aparcar este proyecto, este no es el momento». Actuaba con cautela porque estaba siendo muy observada, estaba en el ojo del huracán al frente de Defensa, del CNI... y esa misma cautela le hizo pensar que un libro en aquel momento no iba a sumar a su imagen, sino más bien restar, o sacarle de esa imagen que se había construido con mucho esfuerzo. Seguía teniendo que soportar el fuego amigo dentro del PSOE y el machismo recalcitrante que aún vivía nuestra sociedad.

Cuando llegó al Gobierno, cuenta, recibió muchas críticas por ser mujer, llegando a cuestionarse su valía. De alguna manera, ¿allanó el camino a sus sucesoras?

Sin duda. Fue una, como tantas pioneras, que hizo ese trabajo de quitanieves para allanar el camino y que aquellas que las sucedieron como ministra de Defensa, desde María Dolores de Cospedal (PP) hasta Margarita Robles (PSOE), encontraran ya una dinámica, que es que una mujer pueda estar al frente del que entonces era el ministerio más masculinizado.

La imagen de Chacón pasando revista a soldados españoles en Afganistán embarazada de siete meses marcó un antes y un después.

Fue algo que no se había visto aún. Ocupó las portadas de los digitales y de tabloides internacionales. A partir de ahí, Chacón se formó una proyección internacional, todo el mundo tenía puestos los ojos en ella. De hecho, es la única política española a la que le escribieron una necrología en el New York Times. Esa imagen, según Rodríguez Zapatero, simboliza su paso por el Gobierno. Fue una imagen que rompió un trozo del techo de cristal porque nunca se había visto a una mujer embarazada frente a una representación de las formaciones del Ejército.

Desde su propio partido también se inició un complot en su contra en 2012 para liderar el partido. ¿Cree de verdad que podría haber llegado a gobernar?

Si hubiera llegado a la secretaría general del PSOE su proyecto hubiera podido despertar entusiasmo. Ella contaba con el favor de la militancia, conectaba mucho con el pueblo, pero también se sabía relacionar de una manera muy cosmopolita con el poder. Era una mujer de estado porque creía en las instituciones como un lugar de escucha y de diálogo, donde se pudiera mejorar la vida de la gente.

Y esa estrategia o ese proyecto político que tenía Chacón, ¿creó envidias dentro del PSOE?

A Carme le dieron mucho vuelo. Apostaron y creyeron en ella, pero hubo un momento en el que estaba tan cerca de llegar a lo más alto del PSOE que hubo muchas reticencias para frenarla. En el congreso de Sevilla, de hecho, se utilizaron métodos, coacciones y fake news para entorpecer su victoria, que en un principio las encuestas previas y los cálculos de su equipo le daban la victoria. Perdió por muy poco, fue casi un empate técnico. Zapatero dice que perdió porque era catalana y porque era mujer. Yo creo que perdió por renovadora, porque no era cínica, porque quería verdaderamente, no solo ser alguien, sino hacer algo importante.

Esa renovación política que buscaba no le interesaba al PSOE.

En el PSOE le dijeron que no era su hora. ¿Pero cuándo sino? Felipe González llego a la Moncloa cuando tenía 40 años.

¿Ha recibido alguna reacción socialista tras la publicación de la biografía de Chacón?

No. He recibido mensajes de personas que la conocieron.

El libro está dedicado a su hijo Miquel, que tenía 8 años cuando murió. ¿Es una manera de que conozca mejor su trayectoria política?

Una de las grandes conquistas vitales de Carme fue ser madre. A causa de su cardiopatía se lo habían desaconsejado siempre, pero era su deseo. Su hijo sabe quién es su madre, pero así tendrá un relato más completo donde pueda ver la gran iniciativa política, la punta de lanza que fue para las mujeres, la mirada feminista con la que enfrentó sus responsabilidades. Dejó huella.

"Chacón podría estar cercana a la corriente de Yolanda Díaz, un progresismo sin radicalismo"

En el plano político actual, ¿hay alguien que encarne, en cierto modo, los pasos de Chacón?

Hoy hay muchísimas mujeres que pertenecen al mismo estilo que Chacón: independientes, emancipadas intelectualmente, muy capacitadas y que aún siguen despertando suspicacias de pretendidas tutelas. Todavía hay una mirada machista. Una mujer rompe a menudo la baraja porque tiene una manera de gestionar el poder más horizontal. En el fondo, a Carme se le consideraba una ‘outsider’. Se le intentó adjudicar muchos padrinos políticos. Hay muchas políticas que encarnarían este modelo de mujer independiente. Más allá de buscarle una sucesora, que ahora mismo no la veo tan clara, podría estar cercana a la corriente que impulsa Yolanda Díaz, un progresismo sin radicalismos. Carme siempre fue más conciliadora que revolucionaria