César Antonio Molina, exministro de Cultura en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado este viernes 30 de junio el voto para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las próximas elecciones generales, atacando además al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Confíen en Feijóo, hay que votarle para que los fantasmas de uno y otro lado no tengan opción", ha señalado Molina durante su intervención en un acto en Madrid para presentar las líneas generales de los populares en el sector cultural. "El presidente Sánchez piensa que solo los vascos y catalanes son de primera y el resto son de segunda o de tercera. A pesar de lo que el presidente Sánchez dice en el Senado insultándonos a todos los gallegos, Galicia es una autonomía de primera, pero es que todas lo son. Y Feijóo también es de primera", ha añadido.

En su defensa, Molina ha recordado que Feijóo ha estado "desde los primeros años de su vida" trabajando con "todos los gallegos". "Es nuestro presidente, me he sentido orgulloso representado por él y por eso estoy aquí. Ha llegado el momento y estamos en unas circunstancias complicadísimas de nuestro país", ha afirmado.

Molina ha calificado a Feijóo como "un viejo y gran amigo" con el que ha vivido "muchas vicisitudes a lo largo de los años". "Es una persona en la que pueden confiar, los gallegos hemos confiado en Feijóo durante años y años y ha tenido mayorías en las que solo los militantes y simpatizantes del PP no podrían habérselas dado", ha remarcado.

El exministro socialista considera que en España "ya no hay políticos sensatos y casi el único es el presidente Feijóo". "Nuestro país está lleno de políticos insensatos que nos están llevando a un abismo del que difícilmente podremos salir, peligroso", ha alertado para luego volver a pedir el voto por "una persona que es sensata, capaz, real, clara y fiable".

"En Galicia, Feijóo ha tenido que luchar con un nacionalismo muy complicado y lo ha hecho muy bien con el menor daño posible: nadie como él ha tenido que torear los mismos problemas que tendrá que hacer cuando sea presidente de España, porque los conoce y lo ha hecho bien", ha apuntado.

Molina ha insistido en la cultura como una "cuestión de Estado" y ha pedido a los dos "grandes partidos" que lleguen a acuerdos en esta materia. "Espero que uno salga de la enfermedad que tiene y vuelva a estar en su sano juicio y en ese bipartidismo se puedan llegar a acuerdos de Estado", ha lamentado.

Apoyo de un "socialista convencido"

Estas palabras han tenido respuesta por parte de Feijóo en el mismo acto, quien ha agradecido al exministro su apoyo. "César es alguien a quien admiro y respeto desde hace años y es un socialista. Hoy no hemos pedido carnet para entrar en esta sala porque si no, los socialistas no podrían, y me siento orgulloso de que un socialista convencido pueda estar aquí", ha remarcado.

Molina también ha pedido al líder del PP que mantenga el Ministerio de Cultura. "Casi un millón de trabajadores de la cultura necesitan a un ministro: no es permitible ni discutible, tiene que estar ahí", ha insistido. Además, ha defendido el papel de la monarquía y su relación con la cultura, calificando de "indignante cómo se la ha estado tratando en los últimos años". "Es la mejor representación en el mundo y la mejor forma de difundir España en el mundo", ha indicado.

"La cultura no tiene color político"

En el acto también han participado Marta Rivera de la Cruz, número dos del PP en la lista al Congreso de los Diputados por Madrid o el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper. Precisamente, este último ha defendido la labor de su partido respecto a la cultura.

"Estamos convencidos de que la cultura no tiene color político ni es de izquierdas o de derechas. Simplemente nos interpela a todos como seres humanos, independientemente de a quién votemos o recemos: no es patrimonio de nadie", ha concluido.