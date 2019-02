Cesa un segundo cura de la diócesis de Tarragona investigado por abusos a menores

El actual párroco de las localidades leridanas de Arbeca, Maldà, Belianes, Omellons y Rocafort de Vallbona, Josep Maria Font, ha presentado este miércoles su renuncia, pactada con el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, tras desvelarse que estuvo investigado por denuncias de abusos a menores.

Font es el segundo cura de la archidiócesis de Tarragona, tras la dimisión el martes del párroco de Constantí y La Canonja, Xavier Morell, que se ha visto obligado a renunciar tras desvelarse por informaciones periodísticas que estuvo investigado por el Vaticano, aunque no se pudieron probar las acusaciones de abusos, por lo que seguía en activo.

Tras la publicación este miércoles en El Periódico de Catalunya de que Font había acompañado al expárroco de Constantí (Tarragona) Pere Llagostera -fallecido hace dos años y denunciado ahora por abusos de menores- en las excursiones con monaguillos, y que éstos le habían confesado que Llagostera les había sometido a tocamientos sin que él hiciera nada, Font ha decidido presentar su renuncia.

La Generalitat lo apartó en 2011 pero no lo denunció

El departamento de Educación no denunció ante la policía ni ante la fiscalía en 2011 al sacerdote Josep María Font al que, sin embargo, expulsó de una escuela de Cabra del Camp (Tarragona) donde impartía religión después de que los profesores avisaron de un comportamiento inapropiado del docente.



El conseller de Educación, Josep Bargalló, ha reconocido que tras las sospechas sobre el cura docente, los servicios territoriales de su departamento no trasladaron la comunicación a la policía ni a la fiscalía y se ha mostrado abierto a "revisar" los casos pasados. "Y si observamos que alguien no ha actuado como era necesario abriremos expediente", ha dicho en declaraciones a los periodistas.