Celáa avisa: sólo el 50% de los alumnos volverán a clase en septiembre si no hay vacuna

El ministerio de Educación estudia con las comunidades autónomas cómo organizar la vuelta a clase en septiembre "guardando las imprescindibles medidas de seguridad sanitaria" en el caso de que no pueda haber grupos de más de 15 alumnos por aula. Así lo han manifestado a Efe fuentes de Educación, que han explicado que el ministerio está ya preparando la organización de la vuelta a las aulas en septiembre cumpliendo las medidas de distanciamiento dictadas por las autoridades sanitarias para evitar contagios por la covid-19.

La titular de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista concedida al Heraldo de Aragón, señala este lunes que "si no hay vacuna, los colegios tendrán la mitad de alumnado en las aulas" y recuerda que no hay fecha concreta para el inicio del curso en septiembre, ya que cada comunidad fija su calendario contando con que "tienen que cumplir, como mínimo, los 175 días de escolarización obligatoria".

"Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna, la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada", explica en la entrevista. "Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente", añade.

La comunidad educativa también ha reclamado a Celaá medidas claras y precisas, así como garantías sanitarias, tanto para volver a las aulas durante la desescalada (alumnos de 4º de Eso y 2º de Bachillerato, menores de 6 años y educación especial), como para iniciar el siguiente.

SINDICATOS. El sindicato CSIF ha rechazado un regreso de algunos alumnos a las aulas este tercer trimestre de curso, ha apostado por la vuelta en septiembre y ha pedido que "se planifique ya con plenas garantías de seguridad y evitando la improvisación". Según CSIF, es necesario un plan preventivo y actuaciones comunes en todas las comunidades autónomas como requisitos fundamentales para preparar la vuelta presencial a las aulas, que incluya "test masivos, desinfección de centros, ratios de 12 alumnos por aula, entradas y salidas escalonadas y mascarillas obligatorias".

También reclama "la negociación inmediata de medidas que afectan a procesos que parece que se llevarán a cabo de forma presencial, como la matriculación, pruebas extraordinarias o pruebas de acceso a la universidad", entre otras.

Por su parte, el sindicato independiente de enseñanza FSIE urge a convocar una reunión de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, que lleva sin reunirse desde el 19 de diciembre de 2018. FSIE ha criticado a Educación por "no dialogar, consultar y negociar las medidas que se están aplicando" y reclama la citada reunión por videoconferencia para dar explicaciones y aclarar todo lo concerniente al final e inicio de curso.

Los docentes, agrupados en la central STES, han rechazado que una parte minoritaria del alumnado vuelva a las aulas este último trimestre de curso "durante solo cuatro semanas y después de más de dos meses de confinamiento" por el "enorme esfuerzo organizativo y sanitario" que supone. "Creemos sinceramente que toda la energía de la administración educativa debiera estar centrada en ir pensando la gestión del comienzo del curso siguiente", advierte STES.