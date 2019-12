Cataluña fija en 1.239 euros al mes el salario mínimo que necesita la comunidad

El Govern ha fijado en 1.239 euros mensuales el salario mínimo que deberían percibir los trabajadores de Cataluña, una cifra que supera en 340 euros a los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que marca el Gobierno español y que rige para toda España.

El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, y el conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, han presentado este jueves un estudio que cuantifica la cifra del salario mínimo que creen debería tener Cataluña y que se ha puesto a disposición del Consejo de Relaciones Laborales.

Tras la reunión de este Consejo, Aragonès ha afirmado que el actual salario mínimo español es "insuficiente" para responder a las necesidades de la ciudadanía en Cataluña dado el coste de la vida más alto, entre otras razones. "Un país que se quiere justo y libre no puede tener trabajadores pobres", ha dicho.

Aragonès ha reconocido que Cataluña no tiene competencias para instaurar un salario mínimo

El salario mínimo español actual es "insuficiente", en opinión de la Generalitat, para responder a las necesidades de la ciudadanía en Cataluña dado que el coste de vida es más alto. "Un país que se quiere justo y libre no puede tener trabajadores pobres", ha dicho Aragonès.



El vicepresidente de la Generalitat ha lamentado que algo más del 14 % de los trabajadores "no pueden vivir dignamente" en Cataluña pese a tener empleo. "Como Govern no lo podemos permitir. Lo tenemos que combatir y fijar cuál debería ser el salario mínimo es el primer paso".

Aragonès ha reconocido que Cataluña no tiene competencias para instaurar un salario mínimo, aunque se ha mostrado convencido de que será posible llegar a un acuerdo con sindicatos y patronales para establecer una remuneración mínima en un plazo de tiempo que no ha concretado, aunque ha advertido de que "no se puede hacer de la noche a la mañana" y que podría requerir incluso algunos años.