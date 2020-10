Cataluña estudia cerrar bares y restaurantes hasta final de mes

El Govern de la Generalitat de Cataluña estudia cerrar los bares y restaurantes hasta final de mes debido al rápido avance de contagios de la covid-19 en la comunidad.



El secretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol, había avanzado este martes que habrá restricción en los aforos, las precauciones y los horarios de bares y restaurantes en toda Cataluña a partir del próximo viernes para intentar contener el avance de la epidemia.



Fuentes del Govern consultadas por Efe no han querido dar por confirmado el cierre de la hostelería, si bien no han desmentido esta posibilidad, a la espera de la rueda de prensa que este miércoles encabezará el vicepresidente del Govern y presidente en funciones, Pere Aragonés, la consellera y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Interior, Miquel Samper, y la consellera de Salud, Alba Vergés.



Una gran presencia del Gobierno catalán en una rueda de prensa de la que se esperan medidas contundentes para frenar el avance de la pandemia en Cataluña.



La epidemia sigue avanzando sin freno en Cataluña, que ha sumado en las últimas 24 horas 1.280 nuevos contagios y 111 nuevos hospitalizados, con lo que ya son en total 984 los pacientes de covid ingresados, 172 de ellos en la UCI, el mismo número que había el 29 de mayo y 21 más que ayer, además de 14 fallecidos más.



Aunque en un principio las medidas restrictivas serán por un periodo de 15 días, éstas se prorrogarán si no mejoran los indicadores epidémicos, que no dejan de crecer y ya son los peores en esta segunda ola y desde que acabó el estado de alarma.



Según los datos facilitados este martes por el Departamento de Salud, el índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) sigue aumentando en Cataluña y se ha situado en 338,4, veintisiete puntos más que ayer, con una velocidad de reproducción de la enfermedad de 1,33, es decir, que cada infectado contagia de media a más de una persona.