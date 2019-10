Cataluña afronta este viernes su cuarta huelga general independentista en dos años

Cataluña vive este venres a súa cuarta folga xeral en menos de dous anos vinculada ao proceso independentista, unha convocatoria coa que culmina unha semana de mobilizacións en protesta pola condena dos líderes do procés, que foron acompañadas de disturbios e elevaron a tensión política.

Como en calquera folga, a Generalitat ditou unha serie de servizos mínimos que afectan o transporte público e a outras actividades e servizos básicos.

TRANSPORTE PÚBLICO

Os servizos mínimos decretados pola Generalitat garanten o funcionamento do 50% do metro e o autobús urbano en Barcelona en horas punta -de 06:30 a 9:30 horas e de 17:00 a 20:00 horas-, o resto da xornada o servizo funcionará ao 25%, mentres que os trens de proximidade e Rexionais contarán con mínimos do 33 % durante todo o día.

EDUCACIÓN

A Generalitat ditou servizos mínimos dun docente por cada 6 aulas en infantil e primaria (3 a 12 anos), un profesor para 4 aulas nos centros de educación especial (3 a 16 anos) e dun terzo do persoal en comedores e garderías.

SANIDADE

Garántese o funcionamento das urxencias, unidades de curas intensivas, partos e radioterapia e quimioterapia, así como todas as que teñan consideración de urxencia vital nos hospitais.

En canto aos centros de atención primaria (CAP) haberá asistencia urxente durante o horario habitual, que se prestará cun 25 % do persoal.

CORTES DE ESTRADAS

Ademais da posible actuación de piquetes, como noutras folgas, poderían darse cortes de estradas derivadas da chegada das chamadas Marchas pola Liberdade, que levarán a varios miles de persoas a desprazarse a pé en dirección a Barcelona desde diversos puntos da área metropolitana.

Estas marchas, convocadas pola ANC e Òmnium Cultural en protesta pola sentenza do procés, farán, por exemplo, que Seat leve a cabo un paro técnico da súa produción da planta de Martorell (Barcelona) desde esta tarde e tamén mañá.

MANIFESTACIÓNS

A manifestación central da xornada, convocada polos sindicatos responsables da folga, o Intersindical CSC e a IAC, está prevista que salga ás 17:00 horas dos Jardinets de Gràcia de Barcelona baixo a lema "Pels drets i lles llibertats" (Polos dereitos e as liberdades).

Aínda así, hai outras manifestacións previstas nas principais cidades catalás.

UNIVERSIDADES

A folga coincide cun paro estudantil que comezou o 16 de outubro, mantívose este xoves e que continuará o venres, e que afecta os universitarios cataláns e aos estudantes de segundo ciclo de secundaria.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

As radios e cadeas de televisión públicas teñen servizos mínimos dun 50% durante esta xornada para garantir o dereito á información.