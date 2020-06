Castells, con sorna al hablar de los rebrotes: "Lo de tocarse a los estudiantes les va muy bien"

"Lo de tocarse a los estudiantes les va muy bien". El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha recurrido al humor en su comparecencia en el Senado para explicar las líneas generales de su departamento en un contexto en el que da por hecho que habrá una segunda oleada de coronavirus. Así, ha "sugerido" que el próximo curso se alternen las clases presenciales con las telemáticas para evitar aglomeraciones en las facultades, pero incidiendo en que los centros tendrán que buscar alternativas para mantener la distancia social de los alumnos dentro del aula.

"Si no, busquen una solución, porque tener a más gente de la que cabe en metro y medio de distancia no se puede hacer, y no hay más historia que esta", ha sentenciado este lunes. El pasado 11 de junio, el departamento de Castells remitió a las universidades un documento elaborado junto al Ministerio de Sanidad con recomendaciones "para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada", y donde proponía alternar la docencia presencial y la 'online' cuando el número de estudiantes no permita guardar metro y medio de distancia de seguridad en las aulas e instalaciones.

"En esta opción, deberían rotarse periódicamente entre los estudiantes que reciben la enseñanza presencialmente y aquellos que la reciben por videoconferencia", añadía el documento del Ministerio de Universidades.

En su comparecencia en el Senado, Castells, que durante décadas ha sido profesor universitario, ha defendido la docencia presencial como el mejor modelo de enseñanza. "Lo de tocarse a los estudiantes les va muy bien", ha bromeado antes de afirmar que "la educación virtual es una maravilla de 35 años para arriba, cuando ya tienes otra formación".

Sin embargo, el ministro ha dado por hecho que en otoño habrá una segunda oleada de coronavirus. "Hay que vivir peligrosamente hasta que no haya vacuna, y la cuestión es cuán estaremos preparados para esa segunda oleada", ha expuesto para justificar que durante el próximo curso haya que compatibilizar algún tipo de enseñanza a distancia.

"Lo presencial sigue siendo lo bueno, pero hay enseñanza 'online' que puede ser muy buena, y como hemos acumulado una gran experiencia preparémosnos para hacerlo mejor, para que la universidad pueda funcionar de manera 'online' con calidad", ha argumentado.

BECAS. Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno "no se ha arruinado" con la subida de 100 euros en las becas para los universitarios y otros cien en las de movilidad y ha afirmado que esas cantidades, que pueden ser importantes para los estudiantes, son "ridículas" en comparación con las subvenciones que reciben algunos sectores industriales. El ministro se ha referido así al incremento del presupuesto de las becas, un 22 por ciento más que el año anterior, y ha señalado que se han doblado el número de becarios, que suman 175.000 estudiantes los que tienen una beca fija, más 5.000 estudiantes con discapacidad, y que el total con becas de distinto tipo que se han concedido pasan a ser 252.000.

También a los cambios en el umbrales de renta que se publicarán previsiblemente en julio en un real decreto para que llegaran a las familias más vulnerables. "Hemos subido el tramo hasta el nivel de pobreza, la gran revolución es que los estudiantes que están por debajo del nivel de pobreza puedan tener becas; solo con eso se amplía enormemente las personas con becas", ha detallado.

"Después hemos aumentado, no nos hemos arruinado la verdad, las becas de 100 euros y de movilidad otros 100 euros, por lo que quien combina las dos becas dispone de 200 euros más al año; fíjese que cantidades ridículas comparadas con las subvenciones a sectores industriales, pero sin embargo hay estudiantes para los que doscientos euros hacen una gran diferencia, aunque parezca imposible".