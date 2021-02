Los casos de Covid siguen a la baja en un fin de semana lleno de fiestas ilegales

Los casos diagnosticados de coronavirus- Andalucía, Murcia, Galicia, País Vasco, Navarra o Cantabria- en un fin de semana que ha estado plagado dey de las sanciones correspondientes por incumplir las medidas anticovid.Las fiestas se han sucedido por numerosas zonas de España, como ha ocurrido en, donde se han desmantelado varias en el centro de la capital, en una de las cuales se han practicado. Esta fiesta ilegal reunió a más dey, al acudir la policía, los organizadores no permitían la salida de los asistentes, por lo que ocho personas fueron detenidas acusadas de delitos de atentado a agentes de la autoridad y detención ilegal.La Policía también desalojó otra fiesta ilegal en un local del centro de la capital donde se encontrabanY además, otra que se celebraba en un establecimiento de ocio, donde se levantaron 45 actas por incumplir la normativa y se sancionó al establecimiento por exceder el aforo permitido.En la isla detambién se ha desalojado otra fiesta ilegal que se celebraba en una nave abandonada en la que participaban, mientras que enla Policía Local disolvió el sábado veinte fiestas en viviendas y tres botellones conY en else desalojó una fiesta en una vivienda de Abadiño (Bizkaia) conninguna de ellas empadronadas en la misma. Además, dos hombres fueron detenidos en Bilbao y Urnieta (Gipuzkoa) después de que ambos intentaran agredir a los ertzainas que les recriminaron por no hacer uso de la mascarilla.En, la Policía Foral ha puesto este fin de semanapor incumplimientos a la normativa anticovid, parte de ellas en 8 botellones, en uno de los cuales ha sido detenido un joven, y en 6 fiestas, una en una granja de vacas.Mientras,ha entrado este domingo, en el que celebra jornada electoral, en fase de control de la pandemia al lograren las pruebas que hace, aunque todavía hay 638 pacientes en la UCI, trece menos que la víspera. En las últimas 24 horas ha sumado 1.338 nuevos contagios y otras 43 muertes por coronavirus.Laha notificado este domingofrente a los 2.660 reportados el sábado, 45 fallecidos y se ha incrementado ligeramente la presión hospitalaria y laha cerrado su segunda semana de descensos en el número de contagios (un 50'25 % menos) y de hospitalizaciones por coronavirus (un 35'85 % menos), pero la mortalidad es todavía muy elevada.ha registrado una pronunciada bajada de fallecimientos y contagios, ya que tras cinco días consecutivos por encima de cien muertos ha contabilizado 44. Yha visto un importante descenso de fallecidos (4), con leve subida de los contagios (102). Los contagios bajan en la región detambién, con 118 nuevos casos y con una tasa de positividad del 4,47 por ciento (3,2 puntos menos que el día anterior), y 9 personas fallecidas por esta enfermedad.Continúa también el descenso de casos en, que rebajó el sábado a 56 los nuevos casos positivos de covid, cifras anteriores a la tercer ola, en una jornada, además, sin fallecimientos mientras queha reducido en un 47,06 % los contagios con respecto a los de este sábado, y también el número de fallecidos, a 18, frente a los 30 de la jornada anterior. Y en Lacomienza a descender la presión en las UCI y la incidencia baja a 483.En elha registrado en las últimas horas 423 contagios y una tasa de positividad del 4,8 %, con lo que ha vuelto a bajar del 5 % de transmisión comunitaria que superó el pasado viernes.Precisamente, el Gobierno vasco estudia la posibilidad de aprobar "una, tras "haber agotado todas las herramientas jurídicas disponibles para la toma de decisiones", según ha informado este domingo el diario Deia.Mientras, enlos nuevos contagios del virus han caído pero no la presión en las UCIs. Los casos activos son menos y lo mismo ocurre con los nuevos contagios por primera vez, desde antes de Reyes, por debajo del medio millar.Ensolo se han registrado en las ultimas horas 13 casos pero la ocupación en los hospitales ha crecido, y en Asturias ha habido también menos contagios aunque la tasa de positividad creció del 7,18 al 7,86 por ciento.