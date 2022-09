Un caso similar al de la niña olvidada en un bus se vivió hace 16 años en el mismo centro

El caso de la niña de tres años de la escuela Maria Ossó de Sitges (Barcelona), olvidada en un autobús escolar durante siete horas, se repitió hace 16 años con otra alumna del mismo centro educativo y con la misma compañía de transporte.

Así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a RAC-1 Eva Calvo, la madre de una niña que en 2006 sufrió una situación similar: en su primer día de clase se quedó encerrada durante cuatro horas en el autobús escolar que la tenía que llevar al colegio.

Este encierro hizo que la niña tuviera que acudir al psicólogo, donde le diagnosticaron un "trauma", y finalmente los padres se vieron obligados a cambiar de centro educativo para que la pequeña no tuviera que ir en autobús a la escuela debido al miedo que le había generado: "El psicólogo nos dijo que la niña lo había pasado muy mal porque se pensó que nunca más vería a sus padres".

"Era el primer día y al llegar a la escuela pasaron lista de todos los niños, pero no dijeron su nombre y se quedó sentada (en el autobús) y se la llevaron a las cocheras", ha relatado la madre, que por la tarde fue a recoger a su hija y se la encontró "llorando desconsolada".

Una vez en casa, la hija les explicó que había estado encerrada en el autobús, y que había estado gritando y golpeando el cristal hasta que la vieron y la llevaron a la escuela.

Según la madre, al día siguiente la escuela le confirmó los hechos, pero responsabilizó a la empresa de autobuses Plana –la misma encargada del transporte en el caso que ha salido a luz esta semana–, que entonces prometió que revisaría los protocolos para que los hechos no se repitieran.

"Siento rabia. Fuimos discretos y no denunciamos, queríamos encontrar una solución y que la niña lo superara. Me prometieron que no volvería a ocurrir, no cuesta nada mirar el autobús", ha lamentado la madre al hablar de la repetición del olvido.