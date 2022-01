El caso Garzón se le atraganta al Gobierno de coalición

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúne este jueves con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa) en plena polémica por sus declaraciones en el diario británico The Guardian sobre el sector cárnico español y las macrogranjas.

Al encuentro, que se desarrollará en el Ministerio de Consumo, Upa acudirá con una representación encabezada por su secretario general, Lorenzo Ramos, con la que pretende "zanjar la polémica de estos días".

En este sentido, pedirán al ministro "que apoye una Ley de la Agricultura y Ganadería Familiar", además de promover "un etiquetado transparente que ponga en valor el origen de los productos de agricultura familiar", han informado a Europa Press fuentes de la organización agraria.

Así, se ha mostrado dispuesta a "seguir colaborando con todos los ámbitos del Gobierno" para aportar "serenidad" en el debate surgido tras la entrevista de Garzón, "ofreciendo información precisa sobre la realidad de los diferentes sectores" y "poniendo fin a polémicas artificiales que ni surgen del sector ni le benefician en nada"

GARZÓN SE MANTIENE FIRME. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyas críticas a las macrogranjas fueron censuradas por el presidente del Gobierno y otros dirigentes socialistas, ha evitado responder a éstas y se ha limitado a afirmar que esas declaraciones se refieren a cosas que no dijo, además de insistir en que se ha construido un bulo para atacarle.

Garzón, en una entrevista en el programa de internet Carne cruda, ha explicado este jueves que desconoce los motivos por los que Pedro Sánchez no salió en su defensa: "No puedo responder porque no soy el que tomó la decisión, pero, cuando se habla de lo que sí dije, en el Gobierno hay consenso".

Cuando de lo que se habla, ha añadido Garzón, es de lo que no dijo, entonces se entra en el marco de quienes se benefician de esta polémica, y ha señalado que el primero que difunde el bulo es el "candidato de las macrogranjas", al referirse al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

CASADO ATACA. El líder del PP, Pablo Casado, se ha lanzado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no cesar al ministro de Consumo tras la polémica por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva y la peor calidad de su carne, y ha asegurado que es el presidente de "un Gobierno dividido". A su entender, "si no maneja" a su Consejo de Ministros, "cómo va a manejar el país".

"Tenemos al presidente más débil de la democracia, no manda", ha proclamado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, donde ha hecho hincapié en el mensaje de que "es muy grave que en un Gobierno" el presidente "no sea capaz de cesar a sus ministros".

Ante el hecho de que sea la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la que defienda comer menos carne, Casado ha señalado que en España ya aplican esa dieta mediterránea y ha señalado que en Castilla y León y otros territorios el sector "se siente muy atacado" por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

"Es un disparate que un ministro hable mal de España. Tiene un remedio y es que Sánchez mañana anuncie que va a hacer una campaña internacional para reivindicar que la carne española es la mejor del mundo", ha manifestado.

EL GOBIERNO ESQUIVA. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que "desconoce" los documentos sobre la acción del Gobierno para la ganadería a los que hizo referencia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que a juicio de esta última avalarían las tesis defendidas por el ministro de Consumo en la polémica de las macrogranjas.

"No sé, no tengo constancia de a qué se estaba refiriendo la vicepresidenta Díaz", ha respondido Rodríguez al ser preguntada por esos documentos, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Este miércoles, Díaz salió en defensa de Garzón en la polémica generada tras las críticas del ministro a la ganadería intensiva, la calidad de la carne que esta genera y el maltrato que reciben los animales en las macrogranjas.

La vicepresidenta señaló que no es necesario que diga que respalda al ministro Garzón porque defendió "lo que el Gobierno en sus documentos públicos expone a la ciudadanía" y que señalan que el Ejecutivo apuesta por un modelo de ganadería "extensiva y sostenible".