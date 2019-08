Casi todos los evacuados en Gran Canaria, unas 9.800 personas, regresan a sus casas

Unas 9.800 personas, casi todas las evacuadas por el incendio forestal de Gran Canaria, han podido regresar a sus viviendas en una jornada en la que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas afectadas y ha anunciado todo el apoyo por parte del Estado.



También a última hora de esta tarde el Gobierno de Canarias ha recordado que el incendio está estabilizado pero no controlado, y hay que mantener todas las medidas de precaución.



Durante el día de hoy han continuado las autorizaciones de realojo de la población desplazada por el incendio en la isla de Gran Canaria y ya han podido volver a sus casas unas 9.800 personas, según el censo, ha indicado en una nota la Consejería autonómica de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.



Los únicos núcleos que aún no tienen permitido el regreso por el momento son Guayedra y El Sao, en Agaete, y Mesas de Galzaz, en San Matero, debido a problemas de accesos.



Permanecen cerradas las carreteras GC-216 (Tamadaba); la GC-231, desde Los Berrazales hasta El Sao, y la GC-222, por la existencia de un cable en la calzada.



La dirección de la emergencia hace un llamamiento a la prudencia para que la población evite subir a la Cumbre ya que, aunque la mayor parte de las carreteras ya estén abiertas, hay daños en las infraestructuras y las barreras de protección.



Explica al respecto que se debe circular a baja velocidad, con mucha precaución y cuando sea estrictamente necesario.



Los albergues provisionales instalados en instalaciones municipales han ido cerrando a medida que regresaban las personas evacuadas a sus casas y ya no queda ninguno operativo.



El incendio está estabilizado, pero no controlado, y continúan los trabajos de extinción en todo el perímetro.



Durante el día de hoy un operativo de 400 efectivos terrestres y 18 medios aéreos han trabajado en la zona afectada y sofocado pequeñas reactivaciones.



Por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró durante su visita que la sociedad de Gran Canaria contará con todo el apoyo de las instituciones del Estado para que los vecinos de las zonas afectadas por el incendio forestal que afecta a la isla "recuperen cuanto antes su día a día".



Tras sobrevolar el área afectada por el fuego en un helicóptero del Ejército junto al presidente canario, Ángel Víctor Torres, Sánchez ha manifestado su reconocimiento "a los héroes anónimos" que en muchos casos, ha dicho, "se han jugado la vida" para garantizar que esta catástrofe ambiental no provocara daños entre la población.



El presidente también ha querido trasladar el "arrope y el abrigo" que, según ha garantizado, "van a tener" por parte de la Administración estatal los vecinos afectados por este fuego, residentes en 11 de los 21 municipios de la isla.



En opinión de Pedro Sánchez, la gestión del dispositivo contra incendios desplegado con motivo de este voraz fuego ha sido fruto de la gran cooperación que ha existido entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las administraciones, "desde el municipio más pequeño de Gran Canaria hasta la del Estado".



"Juntos somos mucho más fuertes", ha recalcado el presidente del Gobierno, quien ha lamentado que este incendio se haya "llevado un patrimonio natural" de notable riqueza, si bien ha confiado en que "en poco tiempo pueda ser repoblado, en primer lugar por la propia naturaleza".



"Hemos demostrado compromiso, resolución y cooperación", ha recalcado Pedro Sánchez, quien ha afirmado que su visita a Gran Canaria tiene el objetivo de trasladar el mensaje de que el Gobierno prestará a la isla "todos sus recursos para garantizar su seguridad y la protección de su entorno natural" tras la extinción de este gran incendio.