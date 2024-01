Casi 10.000 firmas contra el cartel de la Semana Santa de Sevilla, que llega hasta Roma

Casi 10.000 firmas se han recogido hasta este lunes, día 29, en la plataforma Change.org para reclamar que se retire el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla, un asunto que ha llegado a las puertas del Vaticano, con la información publicada en este sentido por el diario romano Il Messaggero.

La petición, consultada por EFE, fue creada el pasado sábado por un hombre identificado como Manuel Cano-Romero, y en ella reclama "la retirada inmediata del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024", cuyo autor, Salustiano García, considera que "no es ni revolucionario, ni sucio".



A las 14.00 horas de este lunes ya se habían recogido 9.379 firmas, aunque algunas personas no se limitan a firmar la petición, sino que, además, reclaman la dimisión "de este vergonzoso Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla" por la designación del "infame artista y por su miserable e infame cartel (...), que insulta "a todos los católicos y a todos las personas de bien, no solo de Sevilla, sino de España y del mundo".



En Italia, algunos medios se hicieron eco del revuelo que ha suscitado el cartel de Salustiano García, como la agencia pública de noticias ANSA, que habló de "polémica" por una obra "con un Cristo joven resucitado, coronado con tres espigas y apenas cubierto con un paño blanco".



Otros medios, como Il Messaggero, fueron más allá y la calificaron de "polémica feroz" por el "Cristo gay de la Semana Santa de Sevilla" con la apariencia de "un modelo icónico tomado de la cultura queer".



Salustiano García, por su parte, ha indicado que su intención a la hora de realizar el cartel era "anunciar la Semana Santa, que es la función de cualquier cartel", con un "Cristo joven, bello, sin marcas ya casi de su tortura", con su hijo Horacio como modelo.