Casado, tras reunirse con Sánchez: "Me quiero fiar pero seré exigente sobre Cataluña"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que se quiere fiar del Gobierno de Pedro Sánchez en que no cederá ante los independentistas, pero ha advertido que será "tremendamente exigente" y si en algún momento piensa que está "contemporizando" con los secesionistas será el primero en denunciarlo.

Después de reunirse durante casi tres horas con Sánchez en la Moncloa, el presidente del PP ha asegurado que la colaboración con Sánchez se mantiene en Cataluña, recalcando que le ha ofrecido los votos del PP del Senado para volver a aplicar el 155 si fuera necesario, aunque espera no tener que llegar "a esos extremos".

Ha insistido en que su partido no va a estar "ni en la cesión ni en la contemporización ni en el diálogo" con aquellos cuyo objetivo es romper España haciendo referencia a la reunión de la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat que ayer se reunió por primera vez desde 2011.

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que "hay que confiar en la palabra" de Casado, cuando afirma que hará una oposición "leal y responsable", aunque ha subrayado que su partido estará "muy atento" por si el líder popular vuelve a caer "en la demagogia partidista".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la reunión, Narbona confía en que las casi tres horas de encuentro hayan servido para que el nuevo presidente del PP "comprenda que su arranque en el liderazgo ha sido completamente equivocado".

"Hemos asistido a una serie de declaraciones demagógicas e irresponsables en temas de Estado", ha denunciado Narbona sobre la actitud de Casado.

Narbona aseguró que las afirmaciones del líder popular sobre que hará una oposición leal son significativas de "una nueva etapa" en su política y ha señalado que se deberán corresponder con un proyecto de futuro y de regeneración "que sin duda necesita el PP".

En este sentido, Narbona ha hecho hincapié en que, si el PP necesita regeneración, debe mirar "hacia delante y no hacia detrás", pues, si no es así, se verá cómo los populares "no han hecho una oposición responsable y leal" en temas de Estado, igual que con el terrorismo de ETA.