A Casado no le "consta" que Rajoy haya pedido a Cospedal que apoye a Sáenz de Santamaría

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que el líder del partido, Mariano Rajoy, está teniendo una "posición impecable" y está cumpliendo con su compromiso de mantenerse neutral.



En una entrevista en RNE, Casado ha señalado que "en absoluto" le consta que Rajoy haya pedido a María Dolores de Cospedal que apoye una lista unitaria encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría.



"Me consta lo contrario, que Cospedal está muy cómoda colaborando con este proyecto en el que estamos ya cinco candidatos", ha dicho Casado, quien también ha recordado que Rajoy pidió integración "después del congreso" del partido.



Y en este sentido ha asegurado que se compromete a dicha integración "una vez que digan" los compromisarios "quién tiene que encabezarla".



Más tarde, en declaraciones en el Congreso, Casado ha recordado que Rajoy "dijo que no quería sucesor" y le consta que el todavía presidente del partido está siendo "neutral y absolutamente escrupuloso con el proceso".



"Lo ha cumplido", ha insistido el candidato sobre Rajoy, cuyo legado, ha recalcado, todos tienen que defender.



Pablo Casado ha dicho estar convencido de que va a ganar este proceso y ha asegurado que necesita a Soraya Sáenz de Santamaría porque tendrá que estar rodeado "de los mejores".



Y ha insistido en defender que se vote la segunda vuelta este fin de semana. "¿Por qué tenemos miedo a elegir?", ha dicho en este sentido, para subrayar que "hay que dejar votar" y después él se compromete a que si gana "nadie pierde".



El candidato ha insistido en que no tiene pensados nombres para la dirección del partido en caso de ganar y por tanto tampoco tiene decidida la secretaría general.



Pablo Casado ha asegurado en la entrevista que tiene "buenas cuentas" de los apoyos a su candidatura y "buenas vibraciones", porque su proyecto "ha conseguido ilusionar".



También ha defendido que haya en esta carrera debate ideológico, y "si a alguien le molesta tenemos un problema".