Casado solicitará el 155 si el Gobierno se presta al "chantaje" secesionista

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este sábado desde Córdoba al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que "el Partido Popular va a estar frenando cualquier intento de sedición y de independencia" que intente impulsar, usando para ello la mayoría popular en el Senado, promoviendo una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En declaraciones a los periodistas, Casado, quien preside en la capital cordobesa la reunión de la Junta Directiva del PP de Andalucía con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y el presidente provincial, Adolfo Molina, ha reaccionado así ante la exigencia de Torra de que se retiren todas las acusaciones sobre la causa del proceso independentista.

Ante ello, Casado ha avisado que, "si el Gobierno de España sigue contemporizando y prestándose al chantaje de los secesionistas", el PP solicitará "la aplicación del 155 y, además, garantizándoles que, cuando llegue al Senado, tendrán los votos suficientes, solo de nuestro partido".

Junto a ello, el presidente nacional del PP ha recordado que, vía proposición no de Ley, que presentará su partido este próximo lunes, los populares buscarán incorporar al Código Penal los delitos de "sedición impropia" y de "convocatoria ilegal de referendos".

Casado ha explicado que con el delito de sedición impropia, "que se suprime el año 95, cuando era Belloch ministro de Justicia de Felipe González", se hubiera evitado, "por ejemplo, el asalto a la Consellería de Economía, porque directamente penaliza los funcionarios que se inhiben a la hora de no evitar" hechos como "agresiones a guardias civiles" o la "ruptura del cordón de seguridad, destrozando coches de policía".

Además, con el segundo tipo penal que quiere reintroducir el PP, "el de convocatoria de referéndum ilegal, que fue suprimido por Zapatero y por Caamaño en el año 2010, sería imposible estar hablando de lo que estamos hablando ahora, y es que el Gobierno de España pueda pactar con el Gobierno de la Generalitat una convocatoria de referéndum vinculante para la autodeterminación, porque directamente sería ilegal, antes de la convocatoria".

En opinión de Casado, "se tienen que prohibir los indultos a aquellos detenidos o delincuentes o ya condenados en firme por delitos tan graves como el de sedición o rebelión, y recordamos también que queremos ampliar el recurso previo de inconstitucionalidad, tendremos cuatro medidas que reforzarán el estado de derecho frente a los secesionistas sin necesidad de tener que ir a un procedimiento penal, qué es lo que estamos viendo ahora".

Por otro lado, Casado ha indicado que, además de estas medidas en favor de la "fortaleza institucional", el PP también quiere promover otras en favor de la "estabilidad política", como la de "modificar la Ley Electoral, en concreto la Ley Municipal, para que no pase como ha pasado aquí", en Córdoba, y no se vuelva a plantear "una doble vuelta en las elecciones locales", de manera que el alcalde sea el que elijan "sus vecinos en las urnas", y que "no se pueda subvertir en los despachos" ese resultado.