Casado reivindica con orgullo el legado del PP valenciano a pesar de sus "sombras"

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este sábado el legado del partido en Valencia, del que se ha mostrado orgulloso a pesar de sus "sombras" y que considera que ha dado las "mejores páginas de la historia" de la Comunitat Valenciana.

En esta comunidad, uno de los tradicionales feudos del PP, Casado ha presentado este sábado los principales candidatos a las elecciones autonómicas y municipales y lo ha hecho poniendo en valor, con nombres y apellidos, la labor de sus predecesores: Alberto Fabra, Francisco Camps y Eduardo Zaplana, para quien ha reclamado "humanidad en el trato penitenciario".

Pero sobre todo ha reivindicado a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, después de que sus familiares hayan mostrado su indignación por el "uso electoralista" que el partido ha hecho de su figura en los últimos días, y a ellos se ha dirigido para decirles que no pretende "patrimonializar" su espíritu.

Para Casado está claro que Barberá "antepuso los intereses de Valencia y de España a los suyos" cuando dejó las filas del PP en el Senado para pasar al Grupo Mixto, una salida que ha atribuido a la exigencia de Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy.

Frente a estas peticiones "humillantes" de Ciudadanos, que el PP "tuvo que aceptar", Casado ha contrastado el acuerdo alcanzado con esta misma formación y con Vox esta semana para gobernar en Andalucía, en el que hay no "una sola medida negativa" y el partido no ha renunciado "a nada" de lo que defiende. "Nadie nos va a dar lecciones de firmeza en las ideas, nadie nos va a decir lo que son los pactos políticos", ha concluido a este respecto.

Ahora está convencido de que María José Catalá, la nueva candidata del PP por Valencia, es la depositaria del "gran legado" de la exalcaldesa valenciana y va a "encarnar" ese mismo espíritu. Mientras Isabel Bonig, la líder del PPCV y candidata a presidir la comunidad, es quien "en los momentos difíciles, a las duras y las maduras ha estado peleando", ha destacado Casado.

Al igual que Català y Bonig, Casado ha criticado las pretensiones de los independentistas catalanes sobre la Comunitat Valenciana y, de hecho, ha situado a esta región como el "dique de contención", por su vecindad con Cataluña, de los soberanistas. También ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que considera cesiones a los independentistas y, sobre todo, que los presupuestos generales del Estado, que ha aprobado este viernes el Ejecutivo, son "la factura librada por la moción de censura, el pago vergonzante a independentistas, populistas y batasunos".

En la misma línea que Casado sobre el partido, Bonig ha asegurado que "no es un cúmulo de oportunismos políticos", sino que "es heredero de todo lo bueno y lo malo" y ha defendido que hay que aprender de los errores y mirarse en el espejo de los éxitos. Por su parte, Catalá ha asegurado que se presenta a las elecciones "por convicción y devoción", en defensa del arraigo y tradiciones, "no de las reinas magas", para que "la senyera vuelva a entrar en la catedral y el separatismo catalanista quite sus manos de la ciudad".

En este acto de precampaña, que ha llenado uno de los auditorios del Oceanogràfic, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, no han faltado las naranjas valencianas. El propio Casado ha esgrimido una en un momento de su intervención para asegurar que va a luchar por ellas ante la UE.