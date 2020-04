El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha propuesto este jueves una "remuneración extra en su sueldo" para los profesionales sanitarios por la labor que están realizando "jugándose la vida" en la crisis del coronavirus y que el resto de trabajadores esenciales cobre el sueldo bruto durante el estado de alarma.

"Pensamos que a los trabajadores de los sectores esenciales tenemos que remunerarles por lo que están haciendo", ha asegurado el presidente de los 'populares' en una entrevista en Telecinco.

Casado ha indicado que los aplausos a los sanitarios en los balcones a las 8 de la tarde "están muy bien", pero ha subrayado que deben tener también una "remuneración extra en su sueldo" por el "riesgo que asumen". "Lo que pido es que a esas personas se les abone una paga adicional porque están trabajando mucho más que otros trabajadores y jugándose la vida", ha apostillado.

Además, ha defendido que a todos los trabajadores de sectores esenciales, incluidos "repartidores, cajeros de supermercado, transportistas, camioneros, policías o militares", no paguen impuestos durante el tiempo que dure el tiempo de alarma, de forma que haya un "agradecimiento bruto, un salario bruto".

"Ni cotizaciones ni IRPF, es decir, que las personas que están fuera de su casa jugándose la vida también tengan una gratificación por el riesgo que asumen", ha manifestado, para añadir que "todo el mundo" va a "entender" que el Estado "haga ese esfuerzo tributario".

Rechaza los últimos decretos por el "sesgo" de Podemos

GOBIERNO EFICAZ. El líder del PP ha insistido en la necesidad de que el Gobierno sea eficaz y abandone su "arrogancia", "incompetencia" y "mentiras", porque es un "cóctel explosivo" y porque "esto es cuestión de buena gestión, transparencia y de ser humilde".

"Solo pido, nos llamen o no nos llamen, que sean eficaces", ha afirmado Casado, que ha vuelto a tender la mano al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con quien hace once días que no habla. Ha señalado que aún hay tiempo para rectificar los nuevos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, porque tal y como están redactados ahora mismo "no pueden" tener el apoyo del PP.

"No hay que matar al sector privado para luego tratar de nacionalizarlo", ha recalcado Casado, quien ha negado que la única salida a la crisis económica sea socializar los sectores productivos como hicieron los "amigos griegos" del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El presidente del PP ha cuestionado además que Sánchez pida unidad y lealtad cuando, según ha dicho, el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos está dividido y es desleal con las comunidades autónomas.