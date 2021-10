Casado ofrece renovar los órganos constitucionales pendientes, al margen del CGPJ

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido este miércoles al jefe del Ejecutivo renovar ya los demás órganos constitucionales pendientes, al margen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde el primer partido de la oposición exige que se cumpla su condición de "despolitización". En su réplica, Pedro Sánchez ha pedido a los 'populares' no tener una "visión ventajista de la legalidad democrática" y cumplir "con los compromisos de la Constitución".

Al margen del CGPJ, cuyo mandato lleva casi tres años caducado y ha sido el epicentro de las negociaciones entre Gobierno y PP estos últimos meses, están pendientes de renovación instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

En las últimas semanas, PP y PSOE se han culpado mutuamente de ser los responsables de bloquear la renovación del CGPJ. Este órgano ha estado a punto de renovarse un par de veces y la última vez esa negociación saltó por los aires después de que los socialistas pusieran sobre la mesa los nombres de los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell que, según los 'populares', va en dirección contraria a la despolitización que se requiere.

CASADO AVISA QUE EL PP NO SE VA A "MOVER" DE SU EXIGENCIA. En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso, Casado ha acusado a Sánchez de haber "incumplido su promesa de despolitizar la Justicia". "¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? No lo entiende nadie", ha resaltado.

En este punto, ha avisado al Gobierno de que al PP no le van a "mover" de la defensa de la independencia judicial como, a su juicio, ha exigido la Comisión Europea "ya por escrito en junio". "Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo", ha enfatizado.

Sin embargo, Casado ha afirmado que mientras Pedro Sánchez "recupera su palabra", quería hacerle una propuesta: renovar ya los demás órganos constitucionales como obliga la Constitución. "Tiene oportunidad de contestar ahora", ha retado al jefe del Ejecutivo, para insistir en que "la pelota está en su tejado".

El jefe de la oposición ha emplazado a Sánchez a "reflexionar" sobre sus "cordones sanitarios" al PP y su "ataque" a las instituciones. El Grupo Popular ya llevó hace dos semanas al Pleno del Congreso una proposición para cambiar el sistema de elección, de forma que 12 de los jueces sean elegidos por los jueces, pero la iniciativa fue rechaza por el PSOE y sus socios. Pese a ese voto el contra, los 'populares' dijeron entonces que estaban dispuestos a traerla las veces que hiciera falta.

SÁNCHEZ A CASADO: "CUMPLA CON TODA LA LEGALIDAD DEMOCRÁTICA". En su réplica, Pedro Sánchez ha sacado pecho de ejecutar sus promesas electorales y ha indicado que este año el Gobierno quiere cumplir el 42,6% de su programa y acuerdo de investidura. Dicho esto, ha reconocido que el PSOE tiene el compromiso de renovar los órganos constitucionales, pero ha resaltado que para eso "necesitan" al PP, que "no quiere".

"Le digo que no tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución", ha espetado el presidente del Gobierno a Casado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

PROPUESTA DE BOLAÑOS. Además, tras producirse la oferta, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que va a llamar al PP en las próximas horas para proponerles mantener una reunión "hoy mismo" para abordar ya la renovación de "todos" los órganos constitucionales, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al entender que el partido de Pablo Casado ha "rectificado" su "bloqueo", y a pesar de que el líder de los populares ha querido dejar al margen el Poder Judicial.

En su comparecencia, Bolaños ha obviado esa excepción y ha celebrado el anuncio de Casado. "El PP parece que hoy por fin ha rectificado su posición de bloqueo, y parece que hoy por fin quiere cumplir la Constitución y la ley, al menos en parte. Bienvenido el PP a la Constitución", ha afirmado.

En este sentido, ha urgido al PP a sentarse hoy mismo a negociar, aunque ha dejado claro, eso así, que se debe buscar la renovación de "todos" los órganos constitucionales. "Queremos renovar todos los órganos constitucionales. Todos. No solo los que hoy apetece al PP renovar, sino todos, porque a todos nos obliga la ley y la Constitución", ha remarcado.

Preguntado después si el Gobierno está dispuesto a negociar con el PP la renovación de todos los órganos con mandato caducado sin abordar la del CGPJ, Bolaños ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es "renovarlos todos" y ha eludido comentar esa excepción, si bien ha insistido en que se van a "sentar con el PP" y que están "encantados" de que hayan "rectificado".

"No adelantemos acontecimientos. Nuestra idea es renovar todos los órganos", ha enfatizado después el ministro, tras criticar la "presión sobre el Gobierno y el PSOE" que, a su juicio, lleva meses ejerciendo el PP al no querer renovar los órganos constitucionales.

CALVIÑO PIDE AL PP QUE AYUDE EN ESA RENOVACIÓN. En sus respectivas preguntas de control, tanto la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, como el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han reclamado una respuesta al Gobierno sobre la oferta de Casado para renovar los demás órganos constitucionales.

"Ya que no ha contestado el presidente, en su condición de vicepresidenta primera, ¿nos puede decir si están dispuestos a renovar el resto de órganos constitucionales tanto en cuanto deciden avanzar en la despolitización de la Justicia?", ha preguntado Gamarra a la vicepresidenta Nadia Calviño.

De la misma manera, García Egea ha emplazado al Ejecutivo a aclarar si va a aceptar la "mano tendida" de Casado y ha acusado al presidente del Gobierno de "hacerse un Sánchez" en la sesión de control: "irse para no contestar". "De ponerse ayer en la línea de saludo con los Reyes a irse por la puerta de atrás y esta mañana lo ha hecho de nuevo", ha apostillado.

La vicepresidenta Calviño ha solicitado a los populares que cumplan con su responsabilidad constitucional si "de verdad pretenden ser un partido de Gobierno". "Ayuden a la renovación de las instituciones constitucionales, que es lo que nuestro país necesita", ha reclamado a la formación de Pablo Casado.

GÉNOVA INSISTE EN SUS CONDICIONES PARA EL CGPJ. Fuentes del PP han insistido después en que PSOE y PP pueden negociar ya la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En el caso del CGPJ, han subrayado que también se puede producir pero "siempre y cuando se avance en el reforzamiento de la independencia judicial en base a los estándares europeos, como piden los jueces, la UE y la gran mayoría de españoles".

Desde Génova han recalcado que Casado "siempre se ha mostrado a favor de hablar con el Gobierno y desbloquear la renovación de los órganos constitucionales" y han añadido que es Pedro Sánchez el que "siempre ha respondido insultando al PP".