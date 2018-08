Casado sobre su máster: "En un estado de derecho no hay que demostrar la inocencia" 

El presidente del PP, Pablo Casado, ha señalado este jueves que no va dar más explicaciones sobre su máster porque ya ha dado "suficientes". Al respecto, ha recalcado que en un estado de derecho no hay que demostrar la inocencia, sino la culpabilidad "y en este caso no se está haciendo así".

Tras participar en un acto de homenaje en Santa Pola a las víctimas de un atentado de Eta en 2002, ha recalcado que "colaborará" en la investigación a su máster. Sin embargo, ha añadido que no va a dar más explicaciones de esta cuestión porque ya ha dado "suficientes".

"Llevo cuatro meses dando explicaciones sobre este tema, di una rueda de prensa antes de irme a Colombia, y ahora ya no es una cuestión de dar explicaciones a los medios, sino de defender mi inocencia", ha mantenido.

Al respecto, ha recalcado que en un estado de derecho "uno no tiene que defender la inocencia sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así". "Se está invirtiendo la carga de la prueba", ha reprochado.