El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado elogió sobremanera el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En su intervención en el XIX Congreso Extraordinario del PP del que saldrá el próximo presidente del partido, el candidato popular repasó cada comunidad autónoma española, dándole un gran protagonismo a la gallega a través de su presidente.

Casado afirmó sentir "orgullo" de un Feijóo que "ha renunciado a sus aspiraciones por Galicia. ¡Qué orgullo de presidente tenéis en Galicia", declaró Casado mientras el líder del PPdeG se ponía en pie y recibía la ovación de todo el auditorio.

COMPROMISARIOS. El candidato a la presidencia del PP ha pedido este sábado a los compromisarios de su partido que voten en libertad, con la cabeza y con el corazón, que voten lo que quieran "sin identificaciones ni etiquetas". "Merecéis votar y elegir, es vuestra decisión, soberana, libre y democrática", ha enfatizado.

Casado ha defendido la legitimidad de los compromisarios para elegir en esta segunda vuelta el liderazgo del partido, igual que los afiliados votaron en la primera fase sabiendo que era una "selección previa" para luego votar en este congreso, del que el PP "saldrá reforzado".

En su opinión, si no hubiera sido así "a lo mejor no hubieran votado lo mismo" ni hubieran llegado al final las mismas candidaturas.

Casado ha insistido en expresar su respeto a los compromisarios. "Yo no os he llamado ninguno, no os he querido incomodar como a mí me incomodaban" esas llamadas, ha dicho.

VOTANTES. Además, el candidato a presidir el Partido Popular considera clave recuperar "los tres millones de votos perdidos" y "volver a ser ese partido popular de los 11 millones de votos".

También ha insistido en que su proyecto es el de la renovación y hay que ampliar la base social del PP y "abrir puertas y ventanas" para que quepa todo el mundo, así como integrar y estar "orgullosos" de la historia del partido porque no puede liderarlo quien no reinvidique este pasado. "Os necesito a todos. Porque hay que dar oportunidades a nuestros jóvenes de Nuevas Generaciones, que nunca han tenido esa oportunidad, pero también a los de la juventud acumulada, a los que se acaban de jubilar", declaró.

UNIDAD "REAL". Casado ha reivindicado que su candidatura es la de la unidad y "integración real", frente a la lista única que proponía Soraya Sáenz de Santamaría, porque será tanto a nivel generacional como territorial e ideológica.

El candidato popular ha asegurado que en su proyecto "nadie pierde" y, a nivel ideológico, cabe todo lo que está a la derecha del PSOE, incluso algunos de izquierdas que votan al PP porque "saben que gestionamos mucho mejor cuando gobernamos", ha afirmado. En este punto ha insistido en que su candidatura está "abierta" a integrar a todos los nombres que proponga Santamaría en caso de salir finalmente vencedor.

CORRUPCIÓN. El tema de la corrupción también ha estado presente en el discurso de Casado, quien ha reivindicado la "honestidad" como uno de los principales principios que vertebran al PP. "Aquí no cabe un solo corrupto", ha dicho al defender su candidatura para suceder a Mariano Rajoy al frente de los populares.

Casado, que en varios momentos ha sido aplaudido por los compromisarios que asisten al XIX Congreso Extraordinario del PP al grito de "presidente, presidente", ha subrayado que en el partido que él propone no va a caber ni un solo corrupto y va a hacer además que se respete su honorabilidad. "Basta ya de juicios paralelos, de dobles raseros, de insidias, de condenas mediáticas".

Además de ese compromiso en la lucha contra la corrupción, Casado ha defendido que el PP es el partido de la vida y la familia, el partido de las víctimas del terrorismo y de la unidad de España, y que ese es el partido que quiere representar.

CATALUÑA. En cuanto al desafío independentista catalán Pablo Casado ha prometido unidad en el partido para responder con la "firmeza" que tuvo el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y así "parar a Torra" igual que antes pararon el expresident Carlos Puigdemont e incluso al exlehendakari Juan José Ibarretxe.

Casado ha asegurado que el partido, con él al frente, va a "liderar la España de los balcones y las banderas" y ha garantizado que no va a dejar "solos" a los catalanes no independentistas.

"Este PP os necesita, no estáis solos", ha exclamado, tras dirigirse directamente al líder del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, uno de los que le apoyan, y decir que el PP catalán es "esencial" para el proyecto nacional que él reivindica

COSPEDAL. Casado ha iniciado su discurso dando las gracias a todos los miembros de la dirección del partido y los precandidatos, en especial a María Dolores de Cospedal, de la que ha dicho que como secretaria general "ha dado la cara en las peores circunstancias del partido".

Esta mención ha emocionado a Cospedal, que ha sido hasta el momento olvidada en los discursos de este cónclave, en el que deja su cargo en la Secretaría General, ya que Soraya Sáenz de Santamaría no la he mencionado, pese a destacar la labor de las mujeres del partido.

Durante la presentación de su candidatura Casado ha dado su agradecimiento Sáenz de Santamaría por una campaña "limpia y ejemplar" y ha asegurado que "pase lo que pase" el PP va a salir de este congreso más unido, después de agradecer a Mariano Rajoy por "habernos traído hasta aquí".

García Egea,Levy, Maroto y cuatro exministros, en el comité de Casado

Pablo Casado ha incluido entre los nombres para su propuesta de comité ejecutivo nacional a su director de campaña, Teodoro García Egea, a los hasta ahora vicesecretarios Javier Maroto y Andrea Levy y a cuatro exministros que apoyaron en la primera a María Dolores de Cospedal.



Así, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina están en esta candidatura en la que figuran buena parte de los estrechos colaboradores de Casado en esta campaña, como Esperanza Oña, Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol.



Ha confirmado que no hacía pública la estructura de la dirección ni ponía nombre a ningún cargo, incluida la Secretaría General-que tiene que estar en la lista- porque pretende una "integración real" y al máximo nivel que si gana negociaría con Soraya Sáenz de Santamaría.