Casado justifica la renovación en las listas del PP y llama a la unidad "para echar a Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que "nadie queda descolgado" tras la designación de los cabezas de lista de su partido, en el que se ha rodeado de fieles, porque "hay mucho más" que los números uno y aún quedan por completar las candidaturas y también las del Senado.

En su intervención en el acto de presentación de los cabezas de lista del PP para las elecciones generales en Madrid, ha destacado que hay casi un 80 por ciento de renovación en estas candidaturas y casi la mitad de los cabezas de lista son mujeres, algo que no ha sido buscado, ha especificado, sino porque son las mejores.

También ha cargado este sábado contra la "campaña sucia" que cree que realiza el PSOE y contra la política "mediocre, falsaria e inútil para la gente" de los partidos que "no aparecen" o "apelan al transfuguismo", en una velada referencia a Vox y Cs, a los que no ha nombrado.

Ante la "campaña sucia" del PSOE para intentar "denostar" al PP ha instado a los miembros de su partido a "no crisparse ni enfadarse" porque "la gente no es tonta" y asegura que se no creerán las "fake news" que se puedan lanzar contra el PP alentadas "a través de los tuits de los propios ministros".

"La gente no se creía lo de los doberman de Aznar, ni se van a creer que queremos cambiar niños por papeles, ni que somos machistas,ni antiecologistas, ni se van a creer nada de lo que digan porque, en todo caso, lo serán ellos, pero no nosotros", ha afirmado Casado.