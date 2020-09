Casado: "A Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el silencio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante los "ataques" al Rey demuestra una "absoluta complicidad y profunda cobardía". Así, ha denunciado que lleva tres días "desaparecido" en vez de "dar la cara" y defender al monarca tras las declaraciones "incendiarias" de dos ministros de Podemos, a quien le resta legitimidad democrática en comparación con el monarca, pues "los españoles votamos a Felipe de Borbón, pero a Garzón y a Iglesias no".

"El colmo es avalar, callar y otorgar ante las declaraciones incendiarias del ministro comunista Garzón y del vicepresidente populista Pablo Iglesias contra la Casa Real y su majestad el Rey", ha enfatizado Casado, después de que el titular de Consumo acusara a Felipe VI de "maniobrar" contra el Gobierno y el líder de Podemos pidiera "neutralidad" al monarca.

El pasado sábado, en un acto del PP de Aragón, Casado ya solicitó la destitución inmediata de Garzón y anunció que el Grupo Popular llevará al Congreso la petición de reprobación de Iglesias, al tiempo que reclamará la comparecencia de Sánchez en el Pleno de la Cámara Baja.

"ATAJOS ILEGALES Y COBARDES". Este lunes, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Casado ha emplazado a Sánchez a defender públicamente al Rey y la unidad nacional, al tiempo que ha asegurado que aquellos que quieren una república en España deberían llevar al Parlamento una reforma de la Constitución agravada.

Sin embargo, el presidente del PP ha dicho que, conscientes de que no tienen apoyos parlamentarios suficientes para esa reforma constitucional, intentan "hacer atajos" que son "claramente ilegales y cobardes", como "es este espectáculo contra el Rey".

Dicho esto ha criticado duramente que Sánchez esté "desaparecido" y no diga "nada" ante esos "ataques" contra la jefatura del Estado. "Demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional", ha enfatizado.

Casado ha insistido en que Sánchez es "cobarde" al "no dar la cara" y salir a defender al Rey y la unidad nacional. A su entender, lo que está ocurriendo es "un disparate" desde el punto de vista político y "una gran cobardía desde el punto de vista personal".

NO SE CREE LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ. Al ser preguntado si no se cree las declaraciones de Sánchez asegurando que el PSOE tiene tradición republicana pero que suscribió el pacto constitucional, incluyendo la monarquía parlamentaria, Casado ha reconocido que no le cree ni él ni "nadie en España" porque "no ha parado de mentir en todo momento".

"Lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe", ha afirmado, para añadir que en caso de la Monarquía el orden constitucional debe defenderse "todos los días" y no solo los días en que hay elecciones.

En este punto, ha dicho que el "problema" es que Sánchez "lleva tres días sin defender al Rey de España". "Es decir a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace seis que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón. Lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor Garzón y el señor Iglesias", ha aseverado.

Así, ha asegurado que "a los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno, porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos, fueron a Garzón y a Iglesias". "Por eso, nosotros decimos la verdad y Sánchez no para de mentir", ha proclamado.

El presidente del PP ha afirmado que "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo" y ha subrayado que "a ningún gobernante se le toleraría el cúmulo de engaños y mentiras" que se está produciendo en esta legislatura.

MADRID. En lo que respecta a Madrid, Casado ha asegurado este lunes que las medidas adoptadas por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para atajar la pandemia van "por el camino correcto" y ha subrayado que un "bloqueo total sería ruinoso, incluso para la salud mental".

El líder popular no ha querido valorar si la situación en la Comunidad de Madrid está o no controlada pero sí ha dejado claro que aunque las medidas de Ayuso son "efectivas" con un criterio científico necesitan de la "ayuda" de otras administraciones.

Casado ha precisado que controlar la movilidad y el horario de algunos negocios permite doblegar la curva pero se requiere, además, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que las cuarentenas y el uso de la mascarilla sea efectivo. "Y en eso debería estar ahora el Gobierno", ha dicho.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de "deslealtad" y de poner a la Comunidad de Madrid "en el foco" por motivaciones políticas, no científicas.

"Este no es un problema de Madrid" ha dicho Casado, que ha recordado que de las diez regiones europeas más contagiadas en la segunda oleada, nueve son españolas.

Y como es un "problema de toda España" ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no siga dando instrucciones para "atacar" a Madrid. "Que no busque enemigos, hay que mandar un mensaje de tranquilidad porque Madrid es fundamental para el desarrollo económico y para el no contagio sanitario del resto de España", ha dicho.

El líder de los populares ha lamentado que el Gobierno pretenda "aleatoria y discrecionalmente" unas medidas contra Madrid, y ha insistido en la necesidad de un marco legal igual para todas las comunidades autónomas.

Por ello, ha considerado compatible un "mando único sanitario" con una "cogobernanza" para que todas las administraciones "remen en la misma dirección".

A su juicio, lo que está estableciendo el Gobierno es un "campo de operaciones, una escaleta de una función teatral" para ver a quien echan la culpa.