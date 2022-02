"Casado y Egea tenían un equipo deplorable y no sabían nada de estrategia política"

¿Qué queda de la Transición?

Todo. Aunque desgraciadamente la mayoría de dirigentes políticos actuales, sobre todo los de la izquierda, lo quieren machacar. Pero no lo van a conseguir. Tuvimos que conquistar la libertad con un pedazo de políticos de primerísima categoría, que entendieron muy bien cuál era su papel. Y unas de las cosas que más valor ha tenido en Fraga ha sido incorporar a esa extrema derecha a un partido, Alianza Popular, para que se fueran haciendo a los hábitos democráticos.

La figura del rey Juan Carlos I también fue clave.

Totalmente. Él estaba preparando la Transición desde mucho antes de que se muriera Franco. Estaba en contacto con los dirigentes políticos de la clandestinidad, sobre todo socialistas y comunistas. Aparte de su energía y su coraje para hacerlo, tuvo la suerte de contar con unos políticos extraordinarios, la mayoría contactados antes de que se muriera Franco para que se sumaran a aquel proyecto.

Una transición política que nos lleva hasta el día de hoy, en plena crisis interna del PP, ¿cómo cree que va a acabar este cristo?

Va a acabar con Feijóo.

¿Ve al presidente gallego al frente de la dirección nacional del PP?

Sí. No sé si como presidente o compaginándolo con la Xunta. En este momento es la única figura del PP con experiencia regional que puede levantar un partido que una mala gestión le ha llevado donde lo ha llevado... No tengo nada contra Pablo Casado ni García Egea. Ellos no quisieron hacerles caso a los que les dijeron que el equipo era deplorable, no sabían nada de estrategia política y se cargaron al PP. Se dice dentro y fuera del PP, que el salvador indiscutible es Feijoó. Esta vez, Feijóo sí va a dar el salto, porque se ha dado cuenta de que el futuro del PP ahora mismo pasa por él.

Y en caso de presentarse como candidato a la Moncloa, ¿ganaría unas elecciones generales?

Si hay alguien en el PP que puede ganar ahora unas elecciones contra Pedro Sánchez ese es Feijóo. Primero porque tiene una cabeza muy amueblada; segundo porque tiene una experiencia de gestión en todos los sentidos, tanto de gobierno como de partido y de empresa; y tercero porque tiene una lealtad absoluta por los gallegos y por todos los españoles.

En ese caso, a Pedro Sánchez le quedaría entonces poco tiempo al frente del Gobierno.

Estoy segura de que Feijóo va a ser un contrincante para Pedro Sánchez infinitamente más peligroso que Pablo Casado porque sabe de política, sabe gestionar y además tiene un proyecto centrado.

En el conflicto Ayuso-Casado, ¿en qué bando se posiciona?

Casado se ha equivocado porque no sabía nada de estrategia política... y eso es fundamental.

¿Una dimisión política a tiempo (a veces) es una victoria?

En este caso ha sido una dimisión obligada, porque Pablo Casado no quería dimitir. Mucha gente, en el conflicto del PP, le alertó de que se estaba equivocando.

Hablábamos antes del papel fundamental en la Transición del rey Juan Carlos, ahora en Abu Dabi. ¿Cómo ve su futuro?

Espero que venga cuanto antes. Ha cometido muchos errores, pero en el plano personal aquí ha habido muchas historias poco ejemplares. Ha hecho tanto por este país... es un patriota de verdad. Y no huyó, como dicen, se fue porque se lo pidieron.

¿Volverá a Zarzuela?

Él no ha exigido que sea Zarzuela, ni tampoco su asignación. Que le permitan venir si quiere, que no lo traten como un apestado.

El emérito ya hizo dos regularizaciones a Hacienda.

En su segunda regularización, de cuatro millones, tuvo que pedirle ayuda a sus amigos que, por cierto, le fallaron casi todos. Muchos de los que le han ayudado ni lo conocen, lo han hecho como agradecimiento a una figura que fue fundamental. El Rey no tiene tanto dinero como dicen.

Usted vivió una época marcada por la política, por lo que ha pasado por grandes cambios generacionales en ese ámbito. ¿Qué queda de la política de antes?

¡¡Uff!! Prefiero no opinar. Muchos de los políticos actuales tendrían que pasar por el colegio de nuevo porque no saben nada. Por no saber, no saben ni la Historia. Escucho algunas intervenciones en el Congreso y digo: ‘¿Pero esta gente no tiene un equipo que le prepare información de lo que van a decir?’. Cuando veo a los políticos actuales y los comparo con Manuel Fraga, Carrillo, Roca, Pujol... es que no tienen nada que ver. Puedes estar o no de acuerdo con ellos políticamente, pero era gente que pensaban en España. Los políticos de ahora no, solo piensan en su partido y en su propia promoción. Así no se hace política en este país. Así lo que se hace es carrera de uno mismo, pero con un egoísmo absoluto. No veo grandes políticos ahora.

Además de su labor como periodista, y analista política, ha lanzado la novela ‘Amigas’, un retrato generacional tejido a partir de sus propias vivencias. No es un libro biográfico como tal, pero casi ¿no?

Casi todo lo que cuento es real. La historia principal es ficción pero los personajes tienen vidas que yo he visto durante mis años de universidad, de trabajo...

'Amigas' es un reflejo de una época en la que la mujer estaba totalmente condicionada por cualquier cosa: besarse con un chico en la calle, la forma de vestir o trabajar.

A esa generación nos tocó todo. No podíamos comprar determinados libros, aunque en la Universidad encontrábamos los que alguien traía clandestinamente de Francia. Las mujeres, por ejemplo, no podían viajar sin el permiso de sus padres. Son cambios brutales de los que las generaciones actuales no son conscientes. Nosotras tuvimos que pelear para que nos valoraran como mujeres.

Las mujeres de antes... ¿Fueron las que nos allanaron el camino a las mujeres de ahora?

Las de ahora se ponen muchas medallas con el feminismo y yo, que nunca me he considerado feminista, siempre he dicho que quiero que me valoren por mí misma, en igualdad de condiciones que a los hombres, sin enarbolar ningún título. Y lo conseguimos.

Y lo plasmó en esta novela.

Con esta novela intenté que de una forma entretenida y de ficción la gente entienda la cantidad de cosas que tuvo que hacer esa generación para adaptarse a una España que económicamente estaba bien pero en la que había muchísimas restricciones. De ahí pasamos a la libertad. Lo vimos como una batalla que había que luchar con todas las fuerzas para ganar. Y al final la ganamos.