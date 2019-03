Casado tacha de "fake news" la propuesta del PP para que las inmigrantes den a su bebé en adopción

Medios de comunicación y redes sociales han recogido en las últimas horas una supuesta propuesta del PP, que este partido niega, para que las mujeres inmigrantes en situación irregular que den a su hijo en adopción no puedan ser expulsadas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sostenido este jueves que es "víctima" de una fake news cuando le atribuyen la medida de "blindar" la estancia en España de estas mujeres, algo que ha negado porque le parece "una barbaridad". Sin embargo, según Newtral de La Sexta, el propio equipo de Casado les confirmó a través de un email que esa era su propuesta.

La polémica, ante la que han reaccionado Gobierno, partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, plantea las siguientes cuestiones:

1.- ¿Ha propuesto el PP blindar a las inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción?

En declaraciones a EFE, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, asegura que su partido propone "lo contrario" de lo que se le "acusa" sobre las mujeres inmigrantes embarazadas que quieren dar su hijo en adopción, ya que plantea que esta decisión "no sirva para iniciar un proceso de expulsión" y se proteja al menor y a la mujer.



Desde el Gabinete de Comunicación del PP afirman que no expulsar a mujeres a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos es "literalmente, una barbaridad", como también lo sería utilizar los datos que hay que facilitar en este proceso "como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre".



"Nuestra propuesta es ampliar al ámbito estatal esta medida que con éxito ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo", subrayan, en alusión al protocolo autonómico contra el abandono de bebés.



Fuentes del PP consultadas por Efe precisan que "todas las mujeres -estén en España en situación legal o no- gozarán de las mismas garantías, protección, derechos y ayudas si dan al bebé en adopción", de modo que, para las que se encuentren en situación irregular, "no puede ser motivo de expulsión". "Lo que no impide que, pasada la entrega en adopción, si prosigue en situación irregular, pueda ser expulsada por cualquier otro motivo recogido en la ley", puntualizan.

2.- ¿Qué medidas aplica la Comunidad de Madrid a las mujeres inmigrantes en situación irregular que van a dar a su hijo en adopción?

Desde el año 2009, la Comunidad de Madrid aplica un protocolo contra el abandono de bebés denominado "No me dejes en la calle" que ofrece garantías jurídicas y de seguridad tanto a las madres que desean renunciar al cuidado de sus hijos como a los menores, según el texto de la campaña de difusión del plan.



Este programa, que el Gobierno autonómico calificó de "pionero", va dirigido a la "población en riesgo social", colectivo en el que incluyen a "madres inmigrantes" junto a mujeres con problemas de salud mental, discapacitadas, desempleadas o en situaciones de marginación, pobreza severa o conflictividad familiar.



La adopción se tramita mediante un procedimiento "anónimo y confidencial", que "en ningún caso da derecho al permiso de residencia", aclaran a Efe fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Estas madres pueden dar a sus hijos en adopción, pero lo hacen "a cambio de nada", ya que "el procedimiento es completamente anónimo", insisten las mismas fuentes.



Así lo recogen también el texto difundido por este departamento autonómico con indicaciones para los profesionales sanitarios en casos de renuncia de bebés y la circular contra el abandono de bebés que puede leerse en centros sanitarios madrileños: "Es un proceso de carácter confidencial" que "no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer".



Aunque la Comunidad de Madrid no tiene un registro de las mujeres inmigrantes que han dado en adopción a sus bebés, indican que en muchos casos ésta se produce de forma "inmediata", ya que los servicios sociales se hacen cargo del menor en cuanto la madre da a luz en un hospital madrileño.



Así ha ocurrido con una mujer de nacionalidad rumana detenida esta semana en Fuenlabrada por intentar falsear la paternidad de su recién nacida para que una pareja se hiciera cargo de su niña, que automáticamente quedó bajo la custodia de la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid.

3.- ¿Se puede expulsar de España a una mujer embarazada que llegue al país de forma irregular?

El artículo 57.6 de la Ley de Extranjería establece que no podrán ser expulsadas las mujeres embarazadas "cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre". En España, en la práctica, no suelen llevarse a cabo expulsiones de extranjeras encinta derivándolas a dispositivos de atención humanitaria, según ha explicado Unicef a Efe.



Una vez nacido el bebé, éste arrastra la situación irregular de la madre, por lo que ambos podrían ser expulsados, según la Ley de Extranjería.



Además, el artículo 59 bis de esta norma dispone que, cuando existan "motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos", la autoridad competente resolverá la propuesta sobre "la concesión de un período de restablecimiento y reflexión".



Dicho período de restablecimiento y reflexión "tendrá una duración de, al menos, noventa días", tiempo en el que "se le autorizará la estancia temporal", se velará por su subsistencia y, de resultar necesario, por su seguridad, y se suspenderá en su caso "la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas".