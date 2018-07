Casado da funciones a afines a Santamaría, que sigue fuera de la Ejecutiva

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido dar funciones en el Congreso y Senado a algunos afines a su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, quien sigue sin aceptar el puesto en el Comité Ejecutivo Nacional que le reserva el presidente del partido. Como un esfuerzo de "integración sin precedentes" ha calificado el nuevo 'número tres' del partido, Javier Maroto, la reorganización en las dos Cámaras, que incluye el rescate de dirigentes como Fernando Martínez-Maíllo o Javier Arenas.

El ex coordinador general del PP estará en la dirección del grupo del Congreso y será uno de los portavoces adjuntos, como lo será también el hasta ahora portavoz, Rafael Hernando, mientras que Arenas y el anterior portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, siguen en la dirección del grupo la Cámara Alta también como portavoces adjuntos. Además, se propone el nombramiento de presidentes de Comisión a cuatro exministros de Mariano Rajoy: María Dolores de Cospedal para Exteriores; Rafael Catalá para Interior; Íñigo Méndez de Vigo para Educación; y Cristóbal Montoro para Economía y Empresa.

Pablo Casado ha dado a conocer todos estos cambios en la reunión con los grupos del PP de las Cortes que ha presidido este viernes por la tarde y en la que ha pedido a todos hacer una oposición "responsable y contundente". Les ha instado además, según fuentes populares, a que no basen su discurso en el "no es no" como hacía Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa, sino que expongan dicha oposición "con argumentos".

De los exministros que presidirán comisiones, dos son afines a Sáenz de Santamaría -Méndez de Vigo y Montoro- y fuentes de la dirección del grupo aseguran que la intención de Casado es seguir integrando exministros que estuvieron en la campaña de la exvicepresidenta, como Fátima Báñez y Álvaro Nadal.

Sin embargo, fuentes cercanas a Báñez han apuntado a Efe que no tiene intención de aceptar este puesto u otro en la dirección del grupo porque no quiere quitárselo a nadie, ya que todos lo hacen "muy bien", aunque la exministra de Empleo mantiene su "compromiso y lealtad" hacia Casado y la nueva portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat.

Soraya Sáenz de Santamaría ha estado en esta reunión aunque sólo unos minutos, porque tenía que marcharse de viaje según han asegurado fuentes populares. La rival de Casado en las primarias sigue sin aceptar el puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Javier Maroto, que este viernes por la mañana en el Congreso dijo que los partidarios de la exvicepresidenta se están integrando "uno a uno" y ya solo queda "una silla vacía" en la dirección, ha mantenido después a la vista de todos una conversación con Sáenz de Santamaría en el pleno de la Cámara Baja. Y en unas declaraciones posteriores ha sido más conciliador y ha recordado que la integración también será posible en otros escenarios como las candidaturas para las citas electorales autonómicas y municipales.

Este viernes por la tarde, además, ha reconocido que hay personas que tienen que tomarse un tiempo y reflexionar de forma "leal y sincera". Maroto también ha contado que en la reunión han hablado dirigentes como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los ya exportavoces en Congreso y Senado, quienes han pedido a todos unidad y, en palabras de Hernando, que "no quede ninguna herida abierta".

Y ha insistido en que Casado se está tomando esa unidad "muy en serio" y muestra de ello son las decisiones que este viernes se han tomado. También Fernando Martínez-Maíllo se ha mostrado optimista con que siga habiendo más integración. "Esto no acaba, se sigue ampliando", ha dicho.

Y ha recalcado que Soraya Sáenz de Santamaría es una persona "muy importante" en el PP y espera que "siga siendo así, en el lugar que ella quiera y como quiera, y como negocie y hable individualmente con Pablo".

No se espera, en cualquier caso, que haya avances en este acercamiento con la exvicepresidenta hasta después de las vacaciones de unos y otros. Y en su entorno admiten que esperan también que los de Casado rebajen algo el tono, porque no les gustó, dicen las fuentes consultadas, que se hablara por ejemplo de "corrientes internas", ya que todos ellos subrayan su "lealtad" al partido.