El líder del PP, Pablo Casado, ha citado este miércoles a los presidentes regionales del PP para tratar la crisis del partido y acordar un congreso nacional, pero esa convocatoria deja fuera a Isabel Díaz Ayuso porque es presidenta de comunidad pero no preside el partido en Madrid.

Por lo tanto, en representación de Madrid acudirá Pío García Escudero, que está al frente del PP madrileño desde que se nombró a una gestora tras presentar su dimisión Cristina Cifuentes por el caso sobre el robo de cremas en un hipermercado.

En concreto, Casado ha convocado a las 17.00 horas de este 23 de febrero una reunión con los presidentes regionales del partido. Por lo pronto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya han anunciado que asistirán a esa reunión, según han confirmado a Europa Press fuentes de sus respectivos equipos. Todos ellos son presidentes autonómicos y presidentes regionales a su vez.

PIDEN LA DESTITUCIÓN DE GARCÍA EGEA Y UN CONGRESO EXTRAORDINARIO

Una parte del Grupo Parlamentario del PP (GPP) en el Congreso, incluido Guillermo Mariscal, que forma parte de la dirección, ha emitido este martes un comunicado en el que pide la convocatoria "urgente" de un congreso extraordinario en el PP, que elija una nueva dirección, y la "destitución inmediata" del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Este comunicado no lleva la firma de la portavoz de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y tampoco el de la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor. Ambas forman parte de la cúpula del Partido Popular y pidieron este lunes en la reunión del Comité de Dirección la convocatoria de un congreso, según informaron a Efe fuentes presentes en la reunión.

El comunicado, con membrete del GPP, ha sido firmado, sin embargo, por el secretario general del grupo parlamentario, Guillermo Mariscal, y por los portavoces adjuntos José Ignacio Echániz, Mario Garcés y Carlos Rojas, aunque también se han unido el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez, y la diputada Sandra Moneo.

AYUSO: "ME HAN ROBADO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

Ayuso indicó este martes que no dejará de trabajar para que la región "siga arriba" y para que el PP de Madrid "se renueve desde los cimientos".

Así lo ha dejado escrito en un tuit la presidenta regional, en el que ha denunciado que le han "robado la presunción de inocencia", a su familia "el anonimato" y a su equipo "tantas horas de trabajo honrado y serio".

"No dejaré de trabajar para que la Comunidad de Madrid siga arriba y mi partido en Madrid se renueve desde los cimientos", ha añadido en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Ayuso llega un día después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya resistido la presión de los miles de seguidores de la presidenta regional que pidieron su dimisión y de las voces de su partido que le exhortan a convocar ya un congreso extraordinario y gana tiempo al convocar una Junta Directiva Nacional el próximo lunes, 28 de febrero.

Además, este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que no hay pruebas que impliquen al Ayuntamiento en ningún intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha asegurado que con todo se llegará "hasta el final", se depurarán responsabilidades si las hay y ha garantizado que el PP apoyará cualquier iniciativa de los grupos para investigar lo sucedido.

Belén Hoyo, primera dimisión en la cúpula del PP de Casado

La crisis abierta en el Partido Popular se ha cobrado este martes la primera dimisión en la cúpula de Pablo Casado, la de la diputada Belén Hoyo, hasta ahora presidenta del Comité Electoral y una de las personas que de forma más contundente pidió al presidente del PP la marcha de su número dos, Teodoro García Egea.



Fuentes populares han confirmado a Efe la dimisión de Hoyo en su puesto en la dirección nacional del PP, que se conoce un día después de que la mayoría de los vicesecretarios y los tres portavoces parlamentarios exigiesen a Casado la convocatoria de un congreso extraordinario y amenazasen con dimitir si no se daba este paso, como han informado a Efe fuentes presentes en la reunión.



Hoyo fue la primera que en la reunión de ayer del Comité de Dirección amenazó con dimitir si García Egea no daba un paso atrás.



Fue además, una de las más duras y contundentes y avisó a Casado de que no puede usar a Egea como "cortafuegos", según relatan a Efe fuentes populares.



Casado constató en la reunión de este lunes su debilidad. Todos los dirigentes del PP, con la excepción de Pablo Montesinos, Ana Beltrán, Antonio González Terol, y, García Egea, y también los portavoces en el Senado, el Congreso y el Europarlamento, Javier Maroto, Cuca Gamarra y Dolors Montserrat, pidieron la convocatoria de un congreso extraordinario y amenazaron incluso con dimisiones.