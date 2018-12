Casado asegura que Torra "busca una guerra civil y el derramamiento de sangre"

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya "implorado" una reunión con el presidente catalán, Quim Torra, un político que, a su juicio, busca el "derramamiento de sangre" y "una guerra civil".

La última sesión de control del año deparó un duro cara a cara entre Sánchez y Casado, con la vista puesta en la seguridad del Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, y el esperado encuentro entre el presidente del Gobierno y Torra en la ciudad condal.

Sánchez critica la "oposición autoritaria" del PP y Casado le afea que pretenda dialogar con "un desequilibrado", en referencia a Torra

En su respuesta, Sánchez ha apelado al diálogo dentro de la legalidad y la Constitución y ha lamentado la "oposición autoritaria en el fondo y en la forma" que practica el PP, que no busca solucionar los problemas "sino enquistarlos".

Por contra, Casado ha criticado al presidente del Gobierno por pretender el diálogo con "un señor desequilibrado" que desea que se manden "tanques" a Cataluña y que llama "carroñeros, hienas y víboras" a los españoles en su búsqueda del "derramamiento de sangre" y la "guerra civil".

El líder del PP también ha lamentado que Sánchez ofreciera a los partidos catalanes la aprobación de un nuevo estatuto, "como hizo Zapatero" a pesar de las reticencias de los barones territoriales del PSOE que le reclaman más contundencia con los grupos violentos.

Sánchez lamenta estas críticas y recuerda el "silencio" del propio Casado cuando se producían incidentes en Cataluña en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ha insistido en su receta de "diálogo dentro de la legalidad" frente al intento del PP de apropiarse de la Constitución, símbolo de libertad, convivencia y democracia.

Reunión entre Sánchez y Torra

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado que este jueves habrá en Barcelona una reunión a solas entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.



Calvo ha confirmado este encuentro en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso y en las que ha subrayado que no habrá por tanto una cumbre entre los dos gobiernos, sino esa entrevista entre sus presidentes.



A esa reunión, que se celebrará la víspera de la sesión que mantendrá en Barcelona el Consejo de Ministros, se podría añadir alguna otra como la que ella puede mantener con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.



"No habrá una reunión de dos gobiernos. Habrá una reunión de los presidentes y quizás tengamos alguna reunión como yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro más, pero no se trata de una reunión bilateral de gobiernos", ha aclarado.