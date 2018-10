Carolina Bescansa dejará su escaño en el Congreso en la primavera de 2019

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa ha anunciado este viernes que dejará el Congreso en la primavera de 2019, tras perder en su intento de acceder a la Secretaría General de la formación morada en Galicia.



Bescansa ha señalado en rueda de prensa en Santiago de Compostela que abandonará el Congreso cuando acabe su labor en las comisiones parlamentarias en las que participa, dado que es portavoz en la Comisión de Investigación por la presunta financiación ilegal del PP y vocal en la subcomisión para la reforma electoral.



Labores, ambas, que situarían la entrega de su acta en la próxima primavera, ha manifestado, dado que "en el mes de febrero terminarán las conclusiones y entregaremos el dictamen a finales de marzo calculo yo".



"Entregaré el acta" de diputada al acabar dichos trabajos, ha añadido, pero no abandonará la organización: "Yo nunca dejaré Podemos", ha dicho tajante.



Bescansa ha comentado, asimismo, que "la política se hace en las instituciones, pero también en la calle, en los puestos de trabajo", para a continuación recordar que antes de participar en la fundación de Podemos ya había "hecho política".



Un día después de haber perdido las elecciones internas para liderar Podemos Galicia en lo que muchos han entendido como una victoria de Pablo Iglesias, pues apoyaba al candidato que resultó vencedor del proceso, Antón Gómez-Reino, Carolina Bescansa se ha mostrado satisfecha con todos los pasos dados a lo largo de los años.



"Sigo creyendo que no me equivoqué", ha sostenido en relación a las discrepancias surgidas con la dirección estatal en los últimos tiempos.



"En todo el camino opté siempre por decir lo que pensaba, porque creo que eso debe ser Podemos, un lugar donde todos y todas digamos lo que pensamos. Opté por defender la diferencia y la pluralidad como fuentes de riqueza dentro de Podemos. Opté por apostar siempre por una toma de decisiones deliberativa, pero también más democrática en su sentido más procedimental, y opté por pedir la institucionalización de las formas y los procesos", todo ello, decisiones de las que no se arrepiente.



Además, ha apuntado que también optó "por hacerse a un lado cuando no estaba de acuerdo" con las líneas seguidas por la dirección del partido, demostrando con tal comportamiento, a su entender, que nunca ha "aceptado argumentos de fuerza o de poder" y que tampoco lo hará en un futuro.



Y "así con este mismo ánimo, anuncio hoy que dedicaré los próximos meses a concluir mi trabajo" en las dos comisiones en las que participa, y "cuando ambas tareas terminen entregaré mi acta de diputada y regresaré a la Universidad".



Con esta decisión, Bescansa opta por abandonar la primera plana política después de un proceso interno en el que pasó de ser la número tres del partido a estar relegada a las últimas filas de parlamentarios en el Congreso.



Sin embargo, sigue convencida de que Podemos es la "herramienta" que conseguirá el "cambio" en el país y, por ello, continuará a "disposición" de la formación morada.



"He aportado lo mejor de mí, he puesto sobre la mesa mi capacidad de análisis y ayudé cuanto pude" desde la formación del partido, ha subrayado, y así continuará porque entiende que Podemos es la "única garantía" de defensa para las "mayorías frente a las minorías, de los muchos contra los pocos".



Respecto al proceso interno en Galicia, Bescansa ha sostenido que para ella fue "un honor recibir el apoyo de tanta gente en mi país" y por ello durante la campaña electoral trató de "estar a la altura" de la encomienda.



Una vez derrotada, no abandonará su compromiso con Galicia por lo que pone a disposición del nuevo secretario general de Podemos en la Comunidad su "capacidad de trabajo" para "sumar" en todo lo que la nueva dirección considere oportuno.



Por último, ha felicitado a Gómez-Reino, de quien ha esperado que sepa "reconocer e integrar el talento y la fuerza" de las personas que formaron parte de la candidatura que lideró Bescansa.