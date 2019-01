Carmena recibe a los Reyes Magos en un "trono" de ruedas por su fractura

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recibido a los Reyes Magos al término de la cabalgata en un "trono" de ruedas empujado por su 'número dos', Marta Higueras, ante la imposibilidad de apoyar un pie por una fractura de tobillo, y les ha pedido que no se olviden de ningún niño esta noche porque desde el Ayuntamiento han "cambiado calles".



"Todos los años os pido un favor, no os olvidéis de ningún niño, en Madrid son muchos y hemos cambiado calles", les ha advertido a los Reyes Magos en alusión a los cambios en el callejero por aplicación de la Ley de Memoria Histórica.



Carmena, que abandonó el pasado miércoles abandonó en silla de ruedas el hospital donde fue ingresada por una infección en un tobillo fracturado y operado, ha recibido a Melchor, Gaspar y Baltasar en la plaza de Cibeles al término de la cabalgata que ha transcurrido esta tarde por el centro de la capital.



Lo ha hecho en un "trono" de color blanco sobre una plataforma roja con ruedas empujada por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras.



El desfile, en el que han participado más de 2.000 personas, ha tenido como inspiración el poder transformador de las artes y todas sus disciplinas.



"Cuando se juega se tiene la capacidad de crear arte, novedad, belleza, y eso es muy bonito", ha comentado la alcaldesa, que ha destacado que este año el Ayuntamiento ha organizado una cabalgata "inclusiva" para que todos los niños con cualquier tipo de diversidad funcional "escuchen y disfruten" de los Reyes Magos.



Carmena les ha dicho a los Reyes que tiene a su "disposición" los taxis de Madrid y lo que "necesiten" y ha señalado que "si por alguna razón hay algún niño que mañana no encuentra los juguetes, puede llamar al servicio de reclamaciones del Ayuntamiento, al 010".



Por su parte, Melchor, que ha leído un discurso en representación de los tres reyes, ha pedido a los niños que sean ellos mismos, que se sientan "libres" para expresar su "creatividad" y que den "rienda suelta a la imaginación".



"En vuestra creatividad está la esperanza del futuro. En vuestros sueños está la capacidad para crear una ciudad más bella, más libre, y más solidaria", ha añadido.



Melchor ha dado las gracias a todos los participantes en la cabalgata por "esta mágica bienvenida" y ha destacado que todas las artes son "fruto de la imaginación de hombres y mujeres" y "consiguen crear un mundo más bello".



"Esa capacidad, queridos niños y niñas, la tenemos todos. Esa sensibilidad mueve montañas, tiene magia", ha declarado.



Además, ha pedido a los niños que recuerden que tenemos "el poder de hacer realidad aquello con lo que soñamos y, con ello, construir un mundo mejor y contribuir a la felicidad de otras personas, sean como sean y vengan de donde vengan".



"Todos somos diferentes, por eso todos somos iguales", ha apuntado.