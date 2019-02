Carcedo: "Cuestionar el aborto no es volver al 85, sino a la Edad Media"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha asegurado que cuestionar el aborto no es volver a 1985, sino a la Edad Media, y ha insistido en que las mujeres son libres para decidir si son madres o no, y no sentirse culpables

Es lo que dice la ministra en una entrevista que publica este domingo el diario El Mundo en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos de 1985.

"Si queremos financiar las pensiones y la salud –dijo Casado en una entrevista a Efe– debemos pensar en cómo tener mas niños y no en cómo los abortamos".

Somos libres en decidir si somos madres o no, y no sentirnos culpables

"Cuestionar el aborto no es volver al 85, es volver a la Edad Media", ha manifestado Carcedo, que ha añadido: "Somos libres en decidir si somos madres o no, y no sentirnos culpables. Y buenos estaríamos los que tenemos cierta edad si esperamos a que esos niños puedan pagar las pensiones".

Carcedo ha pedido que desaparezca el bloqueo de la ley de regulación de la eutanasia, que ha calificado como "necesaria", por "dignidad y respeto a las personas que están sufriendo y a sus familiares".

Según la responsable de Sanidad, "en términos democráticos" la ley que presentó el PSOE no debería tener "ningún problema" y ha calificado de "durísimo" el bloqueo de la norma en el Congreso.

Estas declaraciones se producían horas antes de que dos familias entreguen este lunes en la Cámara Baja 280.000 firmas para pedir que se desbloquee la ley, que fue tomada en consideración por el pleno del Congreso el pasado 2 de julio y que sigue en proceso de tramitación, ya que tanto PP como Ciudadanos siguen solicitando la ampliación del plazo de enmiendas, según los socialistas.

La ministra también se ha referido a las concentraciones de médicos de atención primaria del pasado jueves en defensa de sus derechos, de la dignidad de sus profesiones y para pedir mejoras en el servicio, convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

En Navarra, además, los facultativos fueron convocados a una jornada de huelga, que la ministra no apoya porque dice ser "una militante del sistema y la sanidad pública", aunque dice que es consciente de "la realidad que viven muchos compañeros" y apuesta por "readaptar el modelo".