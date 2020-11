Cantabria, Murcia y La Rioja anuncian más restricciones

Además de Galicia, Cantabria, Murcia y La Rioja han anunciado este miércoles más restricciones para controlar la pandemia y aliviar la presión hospitalaria en el mismo día en que se reúnen el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para analizar la evolución de la pandemia desde la puesta en marcha del estado de alarma y con el debate de fondo sobre los confinamientos.

El debate en el Consejo Interterritorial de Salud se centra además este miércoles en la conveniencia o no de establecer confinamientos domiciliarios, como ya han solicitado Ceuta, Melilla y Asturias. Otras no lo descartan: Castilla y León ha pedido al Ejecutivo que dote a las comunidades de herramientas legales para poder recurrir a esta medida y Castilla La-Mancha dice que no endurecerá las medidas salvo que los datos indiquen claramente que se deben "tomar las medidas más extremas".

Y en el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid, que rechaza de plano el confinamiento domiciliario y Baleares que hoy por hoy no contempla esta opción tras una incidencia acumulada en 14 días de 253,51 casos, que son menos de la mitad de las medias de otros territorios españoles.

A la nueva reunión semanal, varias comunidades llegan con más medidas adoptadas este mismo miércoles. Desde este miércoles, Cantabria ha decidido confinar todos los municipios hasta el 18 de noviembre y restringirá el consumo en el interior de bares y restaurantes, de modo que los clientes solo podrán estar en las terrazas o comprar comida para llevar.

Los negocios hosteleros de Murcia echarán el cierre este sábado y durante dos semanas tras la decisión del comité científico de la región con el objetivo de reducir en un 70 por ciento el crecimiento de los contagios tras registrar el martes 976 nuevos casos y 12 fallecidos. "Son medidas extremas pero necesarias para afrontar el durísimo mes que se avecina", ha destacado el portavoz del comité de seguimiento de la covid en Murcia, Jaime Pérez.

También ha dado nuevos pasos para aliviar la presión asistencial el Gobierno de La Rioja al prorrogar hasta el día 29 las medidas que adoptó el 21 de octubre, como la restricción de las entradas y salidas de la comunidad, la reducción del aforo máximo en diversas actividades y la prohibición de venta de alcohol a partir de las 21.00 horas.

Hasta el día 29 también la población riojana tendrá restringida la movilidad desde las 22.00 a las 5.00 horas, en tanto que siguen vigentes las medidas para Logroño y Arnedo, con la hostelería cerrada desde el 31 de octubre.