Calvo justifica prohibir solo las manifestaciones del 8-M en Madrid: "Son las más grandes"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este viernes que se hayan prohibido todas las manifestaciones y concentraciones convocadas en Madrid por el Día Internacional del Mujer del 8 de marzo, pero no en otros lugares, porque es en la capital donde siempre se producen las movilizaciones "más grandes y más importantes", y donde ahora se están registrando también los peores datos de coronavirus.

"No es un lugar normal. Madrid es la capital del Estado. Cualquier manifestación en Madrid siempre es la más grande y la más importante. Y los datos de Madrid precisamente junto con los de Ceuta y Melilla no son los mejores de nuestro país", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del informe Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil.

De este modo, Calvo ha abogado por adoptar ante esta cita "criterios ponderados" y ha defendido así la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir estos actos, al entender que "en un lugar tan grande desde el punto de vista de la densidad demográfica", las manifestaciones podían llevar "a una concentración de personas que haga retroceder en la situación pandémica".

"Esta es la razón por la que otro tipo de manifestaciones más pequeñas, más acotadas, en cualquier lugar del España, pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el Gobierno es feminista y que está "volcadísimo" con la celebración del 8-M, aunque tenga que ser de forma distinta.

SERVICIOS MÍNIMOS EN GALICIA. La Xunta ha determinado los servicios mínimos para la huelga convocada para el próximo 8 de marzo, cuando se celebrará el Día Internacional de la Mujer, que serán del 100% para los efectivos que realicen cribados o administren vacunas contra el covid-19.



El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes una orden de la Consellería de Sanidade y un decreto de la Vicepresidencia Primeira y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo que afectan a la asistencia sanitaria y a servicios considerados esenciales, respectivamente, tras abordarse los servicios mínimos en el Consello este jueves.

Antes de que se fijasen, la CUT ya trasladó su desacuerdo con el borrador al considerar "abusivos" los establecidos para los centros educativos. Los textos han recordado que "diversas organizaciones sindicales presentaron su respectiva convocatoria de huelga general", que afectará a todas las actividades en los sectores público y privado.

En concreto, la orden de la Consellería de Sanidade ha incidido en que "el ejercicio público de la prestación de la asistencia sanitaria no se puede ver afectado gravemente por el legítimo ejercicio del derecho de huelga" y, en especial, dado el "escenario de crisis sanitaria global" que ha motivado la progresiva adopción "de medidas preventivas, de contención, seguimiento y de actuación en materia de salud pública y asistencia sanitaria" en la comunidad.

Ante esta situación, ha establecido que deberá garantizarse el personal mínimo necesario para la cobertura del 100% de la atención urgente y permanente y las emergencias del 061, así como para los procesos de vacunación contra el covid-19 y los cribados realizados para detectar casos positivos.



La Xunta ha determinado que deberá cubrirse la totalidad de la actividad urgente en servicios de urgencias y guardias médicas de centros del Sergas, además de en quirófanos para la atención de las personas usuarias que requieran una intervención quirúrgica inaplazable y salas de partos.

También ha determinado una cobertura del 100% de la actividad en unidades de reanimación y cuidados intensivos y áreas de diálisis y tratamientos oncológicos, así como en unidades de hospitalización por covid y en áreas de medicina preventiva, salud laboral y microbiología.



Además, ha señalado que deberá garantizarse la prescripción de sangre, medicamentos y productos sanitarios y la atención necesaria a pacientes subsidiarios de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos.



Adicionalmente, deberá realizarse el 100% de la actividad de limpieza en áreas de urgencias, el laboratorio de urgencias, el radiodiagnóstico de urgencias, la Uci, el área quirúrgica, la reanimación postquirúrgica, la reanimación cardíaca, la oncología radioterápica, hematología, el hospital de día, la zona de diálisis y las unidades de hospitalización por covid.

La cobertura deberá alcanzar el 100% en las unidades de atención urgente prestada a través del 061 y los servicios de transporte para enfermos que requieran tratamientos continuados de oncología, el traslado interhospitalario urgente, las consultas externas urgentes y las pruebas diagnósticas urgentes.



En las demás áreas y servicios del ámbito sanitario los servicios mínimos deberán cubrir entre un 25% y un 70% de la actividad o ser similares a los prestados en domingos y festivos.