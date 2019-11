Buscan a una mujer, víctima de violencia machista, y a su bebé, desaparecidos en Torrevieja

- La mujer de 23 años y su bebé de once meses con seguimiento del servicio de protección a las víctimas de violencia machista desaparecida a mediodía de ayer en Torrevieja (Alicante) podría haber cogido un vuelo de forma voluntaria a otro país.



Esta es la principal hipótesis que barajan los investigadores, según han informado a Efe fuentes del caso, que no han aclarado a qué posible destino se habría dirigido esta mujer y su bebé, ambos de nacionalidad polaca, desde al aeropuerto de Alicante-Elche.



La mujer, Karolina Zelaznowska es beneficiaria del Servicio Telefónico de Atención y Protección para las Víctimas de Violencia de Género (Atenpro), gestionado por la Cruz Roja, y la Generalitat Valenciana, a petición de la Guardia Civil, ha difundido a primera hora de hoy su foto y del bebé en su cuenta de Twitter.



La última posición de la pulsera de protección de la joven se sitúa en la estación de autobuses de Torrevieja, desde donde hay conexiones a diferentes puntos de España, como Madrid, Bilbao, Valencia y Murcia, y desde un primer momento las fuerzas de seguridad mantienen abiertas todas las hipótesis, entre ellas la desaparición voluntaria.



Los padres de la mujer fueron los que denunciaron ayer a las 20:30 horas la ausencia de su hija y el bebé, y señalaron que no tenían noticias desde las tres de la tarde, cuando salieron a dar su habitual paseo.



Posteriormente, a las 00:40 horas de esta madrugada, la mujer activó su teléfono móvil y leyó varias conversaciones de la red social wasap, aunque no contestó ninguna ni atendió tampoco las llamadas de teléfono perdidas.



Su expareja sentimental teóricamente se encuentra residiendo en Alemania, aunque no se han ofrecido más detalles de su situación.



Zelaznowka es morena, tiene el pelo largo y suele llevar coleta, y en el momento de su desaparición, según el mensaje difundido, llevaba chaqueta Adidas gris, pantalón gris y zapatillas blancas.



Se pide la colaboración ciudadana y que se ofrezca cualquier información a la Guardia Civil en los teléfonos 062, 091 y 112.