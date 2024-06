"Buenas vibraciones" de Sánchez, al que Feijóo ve desmoronado

El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, pidió el voto en las elecciones europeas especialmente a los indecisos, a las mujeres y a las personas mayores para ganar a una derecha "más que mala", y afirmó que tiene "buenas vibraciones" y que el PSOE está preparado para ganar frente a un PP que busca el desempate.

"Hace un mes dijeron 'vamos a arrasar' al PSOE, decían Feijóo y el PP, y hoy están en 'vamos a empatar'. Pues nosotros estamos preparados para ganar y es lo que vamos a hacer el 9-J", dijo en uno de los últimos actos de campaña.



De esta forma aludía al vídeo difundido por el PP en redes sociales en el que los populares llaman a "desempatar" y advierten que el PSOE quiere un empate para que la gente "se resigne y piense que nunca podrá ganar un país mejor", y que pretende hacerlo dividiendo el voto en su contra.



Sánchez agradeció el apoyo recibido por UGT y por la militancia socialista hacia él y hacia su familia tras la citación para declarar de su mujer, un hecho al que no aludió expresamente.

Sánchez participó en otro acto con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que el PSOE es el partido que más respeta la independencia del Poder Judicial, y auguró que los que usan la Justicia por medio de denuncias con la intención de mejorar la democracia se van a llevar un "sorpresón" el 9-J.



Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó en un acto en Barcelona que "el proyecto de Sánchez se está desmoronando" por las "sospechas de corrupción" que afectan a los socialistas.



El Turó Park de Barcelona acogió este viernes un acto electoral del PP en el último día de la campaña, con Feijóo, la cabeza de lista de los populares al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el presidente del PPC, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el líder popular en Barcelona, Daniel Sirera.



Para Feijóo, "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando", al liderar el "Gobierno con más sospechas de corrupción de toda la Unión Europea". "Lo llevan todo a la derecha o a la izquierda, cuando esto es una cuestión de honestidad, no es una cuestión ideológica. Si usted ha metido la mano en la caja, no me diga usted de izquierda o derecha, hablemos de honestidad. Y si usted la ha metido, se tiene que ir", afirmó.

En su opinión, el Gobierno está "paralizado por la corrupción", pero "se victimiza" y, en lugar de "avergonzarse" por los casos abiertos, "presume de la presunta corrupción que les afecta".



Feijóo acusó a los socialistas incluso de "hacer apología de la corrupción" al aplaudir en sus mítines a "condenados en casos de corrupción como los Ere".

Abascal se enorgullece de la resistencia de Vox y pide una gran movilización

El presidente de Vox, Santiago Abascal, destacó que su partido "siempre resiste" y demuestra que responde a los anhelos de cada vez más españoles, especialmente los jóvenes, y apeló a la movilización masiva ante las elecciones europeas.



En el mitin de cierre de la campaña en Fuenlabrada, celebrado a escasos mil metros del lugar elegido por el PSOE, Abascal se mostró optimista y advirtió a quienes quieren que su partido desaparezca que "empiecen a defender las cosas que defiende Vox".



El cabeza de lista al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, dijo, por su parte, que Vox no solo está "más vivo y más fuerte que nunca, sino también mejor acompañado" por sus partidos afines en la UE.

Irene Montero y Pablo Iglesias cierran al grito de "no a la guerra" la campaña

La candidata de Podemos a las europeas, Irene Montero, junto a su pareja y exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, han unido sus voces en el acto de cierre de campaña para pedir llenar las urnas de "ética, dignidad y justicia" y al grito de "no a la guerra" para parar el genocidio de Israel.



Con el eslogan morado de "sí se puede", Pablo Iglesias abrió este último acto de Podemos y el único de la campaña que compartió con Irene Montero, en la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca, abarrotada de simpatizantes y militantes.

El primer secretario general de Podemos ha puesto el foco en que su partido es la formación "de la ética".



Montero, que ha clausurado este último acto de campaña, ha centrado toda su intervención en cargar contra Israel al señalar que "la tarea más urgente es parar el genocidio en Palestina" y romper "el consenso bélico de Europa y España".

Díaz: "Nos derrotan cuando la gente no va a votar"

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llamó a acudir a las urnas, pese al "hastío" de haber vivido seis procesos electorales en un año, para votar por Europa y "defender" al Gobierno de España, y manifestó: "Nos derrotan cuando la gente no va a votar". Así lo señaló este viernes antes de protagonizar en Valencia el acto de cierre de la campaña electoral de Compromís-Sumar junto a los candidatos Estrella Galán y Vicent Marzà, el ministro Pablo Bustinduy y los diputados Íñigo Errejón, Àgueda Micó y Joan Baldoví.

En las elecciones europeas de mañana, en la que hay una circunscripción única, "todos los votos computan, no se pierde ningún voto" y vale "exactamente igual" el voto de una persona "en cualquier barrio de Valencia que en el barrio de Salamanca", destacó.

Díaz considera que en estos comicios hay que "darle una lección democrática a la derecha, derrotarlos", pero además hay que "darle fuerza al Gobierno de España", y dentro de él a Sumar, para "seguir ganando derechos".