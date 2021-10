Bombardear el volcán para reorientar la lava, ¿realmente una opción?

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha manifestado este miércoles que se ha tergiversado sus palabras acerca de bombardear el volcán de La Palma para reorientar la lava en una dirección. Curbelo, en un audio, indica que esta propuesta la había realizado otra persona y el apostilló, durante una intervención en Radio Faycan Gran Canaria, que era perfectamente posible pensar de esa manera ya que este sistema ya se había llevado a la práctica. No obstante, prosigue Curbelo, dudó de que se pudiera llevar a cabo cuando ninguno de los expertos que trabajan en la erupción volcánica de La Palma la había planteado.

"A partir de ahí, ha corrido un riego de información tergiversada", ha señalado el dirigente político que ha afirmado que "hay que tener poca vergüenza y distorsionar la realidad".

Curbelo se refirió a un método utilizado en la Segunda Guerra Mundial para encauzar las coladas: lanzar bombas desde aviones militares. "¿No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer? Llegar y dejar caer ¡boom! y yo, oriento la lava en una dirección. Igual lo que yo digo es un disparate, pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo", dijo en radio Faycán Gran Canaria.

Más imágenes de las 9.30 (hora canaria). Al final del vídeo se puede observar a la derecha un pequeño desprendimiento en el interior del cono / More images at 9.30 am (Canarian time). At the end of the video a small collapse can be seen inside the cone on the right pic.twitter.com/nM0HuBE1dq