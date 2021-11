Bolaños dice que la Ley de Amnistía no cambiará el régimen penal de 2002

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha aclarado este jueves que la Ley de Amnistía continúa vigente y que no cambiará el régimen penal de 2002, sino que su propósito es reafirmar la norma para adecuarla a los tratados internacionales.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero después de que los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, presentaran este miércoles una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso para, supuestamente, tratar de abrir una vía que permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo.

Tras subrayar que lo que pretenden es "poner en valor" tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales, el ministro ha precisado que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley "será la misma que ya tenemos desde 2002", año en este país ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal.

"La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará", ha enfatizado.

Sobre el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, el ministro ha dicho que "es más neutral, más ecléctico" y que lo que pretenden es "resignificar el valle, que deje de ser un homenaje a la dictadura".

"Queremos que sea un lugar de memoria, que sea un espacio donde todas las personas puedan ir allí, se reconozcan y vean lo que fue la dictadura y cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar a una democracia", ha señalado.

UP NO OPINA LO MISMO. El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda introducida a la Ley de Memoria Democrática permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la "impunidad", sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional.

De esta forma, ha reivindicado que esa adición es la "vía más clara" para conseguir que los tribunales puedan juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen puedan ser investigados en los tribunales.

Sobre todo cuando la "derecha postfranquista de la judicatura" ha permitido su "impunidad" al amparo de una interpretación de la Ley de Amnistía y que ahora este "problema político, no jurídico", con esas referencias claras que cualquier "estudiante de derecho" sabría aplicar.

El PP no reconoce como víctimas a torturados o exiliados y rechaza reubicar los restos de Primo de Rivera

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado ha afirmado que el PP rechaza la Ley de Memoria "por inconstitucional" y ha avanzado que cuando su partido llegue al Gobierno de España sustituirá "estas normas guerracivilistas" por una Ley de Concordia.



"Sánchez ataca la Transición para mantener el poder con radicales", ha proclamado el jefe de la oposición, justo poco después de que su partido haya presentado en el Congreso sus enmiendas a la citada Ley de Memoria.



El Grupo Popular la ha enmendado con la intención de que la norma se circunscriba a la localización y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, una categoría en la que sólo encuadra a "las personas fallecidas o desaparecidas" en la contienda civil o el régimen que le siguió, pero de la que excluye, por ejemplo, a los torturados o los exiliados.



Además, los populares plantean suprimir la posibilidad de reubicar los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos. También buscan suprimir gran parte de los artículos del proyecto del Gobierno, en concreto todos los que se basan en el concepto de 'memoria democrática' y que aluden al despliegue de políticas públicas relativas a la misma.